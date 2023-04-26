Нижегородцы уступили место для бабушек исполнителя главной роли сериала онлайн-кинотеатра PREMIER «На дне»

25 апреля в Нижнем Новгороде был аншлаг на премьере комедийного сериала «На дне», полностью снятого нижегородской съемочной группой. Уже 27 апреля первые две серии можно будет эксклюзивно увидеть в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Двое нижегородцев уступили место в переполненном зале нижегородского кинотеатра «Рекорд» для двух бабушек исполнителя главной роли Данила Тябина. Актер был очень признателен и во время паблик-тока отметил, что премьерный показ в Нижнем Новгороде - это единственная возможность его бабушкам увидеть сериал с внуком в главной роли, потому что у бабушек нет интернета.

На премьерный показ в Нижний Новгород приехали актеры Даниил Тябин, Мария Елсукова, Саша Милешина, Василий Бабаев и креативный продюсер PREMIER Алексей Сашин.

Режиссер и продюсер сериала «На дне» Борис Казанцев представил актеров вручением шуточных наград в форме оскаров, а креативному продюсеру PREMIER Алексею Сашину нижегородский режиссер вручил самую весомую награду - бюст Максима Горького, сыгравший в сериале.

В центре истории комедийного сериала «На дне» – 28-летний Степа, недавно вышедший из тюрьмы по УДО. Теперь он мечтает стать элитным сантехником в Москве. Однако у судьбы другие планы. Получив в наследство старую комнату бабушки в Нижним Новгороде, Степа стал наследником и темного прошлого своей родственницы: она оказалась кладмэном полицейского. Теперь нечестный полицейский требует от Степы вернуть долг бабушки – 2,5 млн рублей, иначе молодой человек снова отправится в тюрьму - уже лет на десять.

На этом проблемы Степы не заканчиваются. Дом, в котором он получил квартиру, хотят снести ради строительства ТЦ. Неожиданно для себя, Степа становится борцом за права жильцов.

Режиссером проекта стал Борис Казанцев. Продюсеры: Макар Кожухов, Марина Катая, Алексей Сашин, Мария Дубова, Дарья Князева, Борис Казанцев. В главных ролях: Данил Тябин, Татьяна Орлова, Тимофей Трибунцев, Мария Елсукова, Ирина Носова, Александра Милешина, Василий Бабаев и другие.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.