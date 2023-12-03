«Гроздья гнева»: Петербургская группа Shortparis выпустила новый альбом

Мини-альбом «Гроздья гнева» состоит из 5 треков. Это обновленный панк в стиле темной эстетской тревожности, симбиоз недосказанности, боль и исцеление. В меру жесткий, в меру жизненный, но скорее привычно драматичный.

Ранее выпущенный трек «Гроздья гнева» назван в честь романа Джона Стейнбека.

Также в альбом вошли синглы: «Хоровой кружок», «Мао. Красная песня», «Бразилия» и фокус-трек «Муж начальницы». Все эти песни связывает новый звук, стиль вокала солиста Николая Комягина. Новый альбом выстроен на движении к протесту, при этом не теряя привычные элементы повседневности, что отсылает нас к предыдущим работам Shortparis — многогранным и сложным в образах.

Участники группы в этом альбоме впервые играют в стиле панк.

Shortparis - музыкальный коллектив, основанный в 2012 году. Работы артистов носят экспериментальный характер и представляют собой целые художественные постановки во время живых выступлений. Shortparis работают в жанрах: пост-поп, поп-нуар, авант-поп, экспериментальный.