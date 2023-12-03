Riki Music и Future Art Lab представили альбом «Малышарики. Полный джаз»

Музыкальный лейбл Riki Music (входит в ГК «Рики») в партнёрстве со сценической лабораторией Future Art Lab представили альбом «Малышарики. Полный джаз», в котором знакомые композиции из сериала звучат в классическом джазовом исполнении.

Альбом «Малышарики. Полный джаз» записан с участием мастеров джазовой музыки, которые добавили необычное свинговое ритмическое движение, акценты и стиль большой духовой секции, импровизационное соло саксофонов, тромбонов и труб. Здесь собраны различные джазовые стили — от bebop до soul, от новоорлеанского джазового канона до романтичной босса-новы и даже самбы.

В записи приняли участие звёзды отечественного джаза – Мариам Мерабова, ASET, Этери Бериашвили, Ив Набиев. Альбом выходит в коллаборации со сценической лабораторией Future Art Lab, в котором юные артисты исполняют песни из мультсериала вместе с именитыми музыкантами.

Композиторами и авторами текстов всех песен сериала «Малышарики» являются – Марина Ланда и Сергей Васильев. Для каждого эпизода они специально написали песню, подходящую по смыслу рассказанной истории. Новое джазовое звучание позволит малышам и родителям услышать знакомые и любимые песни иначе. И быть может этот альбом станет для юных слушателей первым шагом в огромный и прекрасный мир джазовой музыки.

В записи альбома приняли участие музыканты: Владимир Бурцев (труба), Даниил Воронин (альт саксофон), Богдан Ефимов (тенор саксофон), Юрий Ковешников (тромбон), Ильдар Ашарфутдинов (гитара), Войноровский Матвей (фортепиано), Фёдор Фабер (контрабас) и Дмитрий Сафонов (ударные инструменты).