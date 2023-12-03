Слишком честный, личный и стильный: Micro-Ice готов представить свой альбом «Prince»

«PRINCE» – логическая новая ступень творчества артиста Micro-Ice. Он не просто дорос до альбома, он в принципе вырос. И именно своё взросление исполнитель делает заглавной темой, красной нитью всего альбома.

Для самого артиста основным месседжем заглавного трека альбома является рассказ о себе, все ключевые моменты жизни, и личной, и музыкальной. Здесь затронута и личная любовная история, и вопросы саморазвития, и то, для кого и чего всё делается. И конечно, отношение к тому, что к артисту постоянно пытаются приставить ярлык «Принца».

«Окей, я не против, пусть будет», – говорит он и выпускает одноимённый с навешенным на него ярлыком трек, который не может не стать бенгером. Слишком уж откровенный и честный текст в очень стильной и качественной музыкальной оболочке.

От трека «Принц» и пошла вся концепция дальнейшего альбома, некая небольшая автобиография.

Работа над альбомом шла примерно в течение года, с февраля 2023. В хаотичном порядке, но достаточно быстро. Его идея родилась во время перелёта после поездки в Париж к друзьям.

Артист признаётся, что никогда не садится писать музыку просто ради того, чтобы что-то написать. Он, как и все талантливые люди, следует за моментом, когда приходит та самая мысль, которая и будет месседжем композиции. За появлением идеи уже следовала поездка на студию, запись и работа над треком. Micro-Ice признаётся, что делает всё только из искренних импульсов и что надеется, слушатель это чувствует.

«Никто ни строчки в этом альбоме не написал за меня, это полностью весь мой альбом».

В том же время музыкант благодарит всех ребят, которые помогли ему со сведением треком и всю свою большую команду.

Следующие свои шаги Micro-Ice предсказывать не берётся, но уверен, что собирается и дальше отдавать своё время музыке.