Грозный подвел промежуточные итоги в статусе Культурной столицы 2025 года

Расширенное заседание республиканского Организационного комитета по реализации программы «Грозный – Культурная столица 2025 года» состоялось в грозненском Дворце торжеств имени Дагуна Омаева 13 июня 2025 года.

Открывая заседание, Шаид Жамалдаев проинформировал присутствующих о масштабах преобразований в Грозном и Чеченской Республике за последние два десятилетия. В завершении своей приветственной речи он процитировал ставшее руководством к действию высказывание первого президента Чеченской Республики в составе РФ Ахмата-Хаджи Кадырова – «Без культуры нет нации!»

Александр Журавский в своем выступлении отметил важность победы Грозного в общенациональном конкурсе «Культурная столица года» и особо подчеркнул выдающиеся достижения Чеченской Республики в сферах духовно-нравственного воспитания молодежи и сохранения историко-культурного наследия, развития креативной экономики и градостроительства. Республика задала высокую планку и стала примером выдающейся эффективности для других субъектов РФ.

Иса Ибрагимов представил присутствующим комплексную программу мероприятий проекта «Грозный – Культурная столица 2025 года», включающую в себя широкий спектр культурных событий как регионального, так и федерального уровней. При непосредственном участии и постоянной поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова регион планомерно развивает культурную инфраструктуру, при этом бережно сохраняя традиционные культурные ценности.

– Убежден, что благодаря активной поддержке наших федеральных партнеров и слаженной работе всех заинтересованных сторон мы достигнем поставленных целей и сделаем Грозный достойным обладателем звания «Культурная столица года», – отметил Иса Ибрагимов.

Николай Новичков в своей речи подробно осветил основные направления федеральной программы «Культурная столица года», а также проинформировал присутствующих о подготовке программы «Омск – Культурная столица 2026 года» и ходе конкурса на 2027 год. Особо спикер подчеркнул важность сотрудничества между субъектами Российской Федерации, представляющими культурные столицы разных лет. Также он приветствовал инициативу Ярослава Нилова о проведении выездного заседания комитета Государственной думы ФС РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов в Чеченской Республике и предложение заместителя министра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой об учреждении специальной номинации «Волонтер Культурной столицы».

После небольшого перерыва заседание перешло в формат экспертной сессии. Основой обсуждения стали грандиозные планы и уже достигнутые результаты Чеченской Республики в сфере градостроительной политики и возведения новых жилых кварталов и объектов социально-культурной сферы. Тщательному анализу этого направления развития Грозного, включая вопросы реализации амбициозного мастер-плана города, были посвящены доклады Рустама Шаптукаева, Константина Казанцева и Александра Панина.

Всего с начала реализации проекта в регионе состоялось 39 267 культурных мероприятий. Среди приоритетных задач — завершение реконструкции Музея Чеченской Республики и открытие новых школ искусств.

Александр Протасевич высказал предложения в части дальнейшего развития мастер-плана Грозного, включая возможности по проектированию театра оперы и балета, который мог бы стать одной из точек притяжения для многочисленных туристов, ведущей культурной институцией Чеченской Республики и России в целом. Он также отметил высокий уровень участия делегаций Чеченской Республики в презентационных мероприятиях в Москве и пригласил деятелей культуры Грозного принять участие в итоговом мероприятии конкурса «Культурная столица 2027 года», которое состоится 14 декабря 2025 года в национальном центре «Россия».

Финалом насыщенной деловой программы стало посещение грандиозного строящегося проспекта имени президента РФ Владимира Путина, а также знакомство с ключевыми культурными и историческими объектами Чеченской Республики.