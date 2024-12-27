От каури до рубля: Музей Мирового океана расскажет об эволюции денег

Музей Мирового океана представляет новый выставочный проект «Деньги: от каури до рубля».

Деньги стали темой новой выставки, посетив которую можно узнать об истории их бытования: чем пользовались люди до появления денежных средств, как они менялись, из каких материалов делались, какой вклад Россия внесла в мировую историю денег и многое другое. Поводом для рассказа послужило 300-летие со дня основания в 1724 году Петром Великим Монетного двора в Санкт-Петербурге.

К слову, одной из первых в Музее Мирового океана стала нумизматическая коллекция, которая рассказывает об экспедициях легендарного «Витязя» в Мировом океане, о странах, в которых он побывал, а также культуре народов, их населяющих. Первый блок выставки представляет собранные в экспедициях «Витязя» монеты, а также современные купюры, которые дают возможность узнать интереснейшие факты из истории государств и стран, связанные с эволюцией денег.

Особый интерес представляют деньги необычной формы, пластиковые, «морские» монеты и купюры. На последних можно увидеть экзотических рыб, китов, дельфинов, акул, медуз. Попасть на денежные знаки имели честь не только обитатели морей и океанов, но и великие мореплаватели.

Другой раздел выставки посвящен домонетному периоду. В экспозиции представлены беличьи и куньи шкурки, раковины морских моллюсков, перья редких птиц, украшения – предметы, которые когда-то люди использовали в качестве обменной валюты.

Долгое время в государственном обороте находились иностранные деньги, которые еще в конце VIII – начале IX века в больших количествах завозились мусульманскими купцами с Ближнего Востока и из Средней Азии, а с Х века – и из Волжской Булгарии. Некоторые из них, например, дирахмы, стали очень популярны в Древней Руси, их использовали как платежное средство, носили как украшения и переплавляли. Позже, в XI — XVII веках, в качестве товаро-денег использовали металл, который представлял из себя платежные слитки, которые называли гривнами серебра – третий раздел выставки рассказывает о бытовании денег в допетровские времена. Он охватывает и период правления Елены Глинской, когда на Руси была введена единая денежная единица и началась централизованная чеканка монет – денег копейных. Новые монеты стали выпускаться на государственных денежных дворах в Москве, Новгороде, Пскове и Твери.

Часть экспозиции посвящена истории денежных реформ в русском государстве во времена правления Петра I, когда происходит постепенный переход от ручной чеканки монет к машинной, основываются новые денежные дворы с современным оборудованием, а производство денег подчиняется определенным правилам. Так в эпоху петровских преобразований обращение вводятся новые монеты круглой формы, чеканенные из меди, серебра и золота, появляются новые монетные номиналы, а со временем, и заменившие тяжелые монеты, ассигнации.

Выставку дополнили предметы, предоставленные Центральным банком России, среди которых – информационные планшеты, которые рассказывают о том, как деньги считали, перевозили, сохраняли на протяжении тысячелетий, а также счетная техника, сейфы, советские купюры и многое другое.

Новый проект доказывает, что деньги – это не просто средство обмена товаров и услуг, это история развития человечества.