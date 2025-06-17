В Рязани подвели итоги I Всероссийского фестиваля школ креативных индустрий «ШКИ Фест – 2025»

В Рязани завершился I Всероссийский фестиваль школ креативных индустрий «ШКИ Фест – 2025», финал которого состоялся в День России 12 июня. Мероприятие, организованное Федерацией креативных индустрий (ФКИ), Правительством Рязанской области и Роскультпроектом при поддержке Минкультуры России, собрало в рязанском Доме молодежи 156 учеников и преподавателей ШКИ со всей России. Партнерами проекта выступили: МТС Live, Институт развития креативных индустрий НИУ ВШЭ, Институт развития профессионального образования (ИРПО), Центр Digital IP, студия дубляжа «Команда Шаттла 311-Х», CHE Design School, 2050.ЛАБ.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Во время торжественной церемонии открытия фестиваля с приветственным словом к участникам обратилась Министр культуры РФ Ольга Любимова:

«Фестиваль – отличный шанс показать себя. В сжатые сроки вам предстоит справиться с заданиями, требующими нестандартного мышления и слаженной командной работы. Но не забывайте — это ещё и пространство для общения. Здесь вы встретитесь с единомышленниками и обменяетесь опытом. Желаю каждому участнику смелости, творческой энергии и веры в свои силы!»

Организаторы ставили своей целью выявить и поддержать наиболее талантливых и одаренных учеников школ креативных индустрий, содействовать проявлению их творческой активности.

«На сегодняшний день по всей России уже работают 93 школы креативных индустрий, и с каждым годом их становится все больше! Это мощное движение, объединяющее талантливых подростков со всей страны, растет, а вместе с ним растет и количество площадок, где вы реализуете свой творческий потенциал, учитесь создавать свои собственные проекты, осваивая компетенции творческих профессий. Уверена, встречи в рамках фестиваля будут очень полезны и вы узнаете много нового о том, как идеи превращаются в реальный бизнес», – поприветствовала участников фестиваля статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева.

Министр культуры Рязанской области Елена Рохлина отметила, что регион чувствует одновременно гордость и высокую ответственность, что именно Рязань выбрана площадкой для первого фестиваля школ креативных индустрий.

В Рязань собрались действительно лучшие: из 70 ШКИ, подавших заявку, отбор прошли только 39, и на «ШКИ Фест – 2025» они должны были приехать с уже выполненным домашним заданием – разработанным талисманом (маскотом) для «Рязани – новогодней столицы 2026».

По итогам конкурса жюри выбрало из 39 представленных решений один наиболее яркий талисман, который будет использован в официальных материалах новогодней Рязани 2025/2026. Победителем стала команда ШКИ «Детская школа искусств № 6» города Майкопа (Республика Адыгея). В своем талисмане «Снежанушка» команда решила обыграть старинные деревянные украшения на архитектурных памятникахРязани. Спецпризами были отмечены маскоты «Рязанский лось» от ШКИ г. Новосибирска и «Выхухоль Хохуля», представленная командой из Тольятти.

Основным соревновательным блоком непосредственно на фестивале стал марафон генерации идей «Креатон». Главной темой фестиваля было «Формирование творческих команд», поэтому всех участников разделили на 13 смешанных команд: по три школы из разных городов, чтобы они тренировались в режиме ограниченного времени решать творческие задачи и выстраивать диалог друг с другом одновременно. Задание «Креатона» было озвучено в рамках открытия ШКИ Феста: разработать Культурный бренд Рязанской области, состоящий из логотипа/символа, принта, аудио (саундтрека) и минутного презентационного видео. По итогам финальной защиты победила команда с участниками из ШКИ г. Воронежа, г. Казани и г. Ростова-на-Дону. За основу ребята взяли тонкие нити рязанского кружева, которые сплетаются в изящный узор, создавая визуальный образ Рязани.

Многие ШКИ были отмечены спецпризами от партнеров и жюри «ШКИ Феста – 2025». Так, например, команды ШКИ из Советска, Красноярска, Балаково и команда ребят из Владивостока, Кемерово и Тулы были отмечены Институтом развития профессионального образования Министерства просвещения РФ (ИРПО). Для преподавателей в качестве приза предоставлена возможность участия в образовательной программе «Создание кросс-дисциплинарных продуктов в сфере креативных индустрий» в Академии творческих индустрий «Меганом» (Республика Крым, г.о. Судак), для студийцев – участие в Федеральном хакатоне по разработке креативных продуктов среди студентов Колледжей креативных индустрий.

Команда в составе которой были участники из Благовещенска, Новокузнецка, Ханты-Мансийска, получившая спецприз от Федераци креативных индустрий (ФКИ), сможет зарегистрировать товарные знаки своих проектов.

Одной из площадок ШКИ Феста была «Аллея проектов ШКИ» – зона из распечатанных плакатов с лучшими проектами школ, за которые все участники могли голосовать лайк-стикерами. В конце третьего дня все лайки были подсчитаны и победителем стал проект «Театральное таро» команды из Владивостока.

За три дня насыщенной программы участники успели прокачать свои навыки на лекциях-практикумах и мастер-классах с участием экспертов в области креативных индустрий от компаний-партнеров. Так, генеральный директор ФКИ Игорь М. Намаконов дал мастер-класс о командном мышлении и управлении креативностью «Как эффективно работать в команде и генерить идеи». Директор по маркетингу МТС Live Андрей Алексеев рассказал, как строить и продвигать личный бренд. Во время фестиваля участники узнали, как создавать работающие презентации, упаковывать и продвигать креативный продукт, монетизировать свое творчество и достигать успеха через совершение ошибок. Кроме того, ребята смогли познакомиться с культурой Рязани, посетив с экскурсией местный Кремль и Рязанскую ВДНХ.

Завершился «ШКИ Фест–2025» творческой встречей и выступлением музыканта Ивана Чебанова – артиста, автора песен, продюсера, участника телепроекта «Голос» и шоу «Богатырские игры», финалиста шоу «Фантастика», сооснователя музыкальной компании Amply Music и школы артистов Amply School. Иван рассказал о своем творческом пути «От нуля до чартов», поделился инструментами, которые использует для достижений профессиональных целей.

Подводя итоги «ШКИ Феста – 2025», генеральный директор Федерации креативных индустрий (ФКИ) Игорь М. Намаконов отметил роль ШКИ в подготовке кадров для креативной экономики:

«ШКИ сегодня – это федеральная система предпрофессиональной подготовки подростков 12-17 лет для креативных индустрий России. Ребята проходят серьезный отбор и сразу погружаются в настоящую профессиональную среду: работают в кросс-студийных командах, решают актуальные задачи бизнеса и государства, формируют современную культуру своих городов. Такая система позволяет уверенно заявлять, что ШКИ стали одним из важных звеньев карьерной траектории креаторов, в которой дальше они двигаются в колледжи креативных индустрий и специализированные факультеты вузов. Уже сейчас выпускники ШКИ активно пополняют ряды профессионалов и позволяют восполнить нехватку кадров в креативной экономике», – подчеркнул Игорь М. Намаконов.