Группа «Бутырка» мечтает о дуэте с Анной Асти

В преддверии своего 25-летнего юбилея, группа «Бутырка», чьи песни стали настоящей классикой российского шансона, поделилась неожиданным творческим желанием. На съемках нового клипа музыканты признались, что мечтают о совместной работе с одной из самых ярких звезд современной эстрады – Анной Асти.

Группа «Бутырка» готовится отметить четверть века на сцене грандиозным сольным концертом и премьерой нового видеоклипа. В центре внимания – знаковая композиция «А для вас я никто» из второго альбома коллектива, которая по праву считается одной из визитных карточек группы.

«Стараемся не отставать от молодежи», – с улыбкой отмечает солист Олег Симонов. И это не просто слова. По признанию самих музыкантов, значительная часть их аудитории – это молодые люди в возрасте 14-15 лет, которые выросли на песнях «Бутырки», слушая их вместе с отцами.

«Жанр шансон – это песни не только о тюремной тематике и арестантской жизни, они о чем-то простом, душевном. И темы этих песен близки многим, они народные», – подчеркивает солист Евгений Капустянский, объясняя универсальность и вневременность творчества группы.

Именно эта народность и стремление к диалогу с разными поколениями слушателей, по всей видимости, и натолкнули музыкантов на смелую идею.

«Интересная история, – делится Евгений Капустянский. – Очень часто замечаю в социальных сетях, что девушки хотели бы пойти на концерт Анны Асти, а дамы постарше – на группу «Бутырка». Вот мы и подумываем, а почему бы не сделать нам с Анной Асти совместную музыкальную композицию».

За свою долгую карьеру «Бутырка» уже имеет опыт успешных дуэтов, например, с группой «Воровайки» в песне «Гулял сентябрь». Анна Асти, в свою очередь, известна своими яркими коллаборациями с такими артистами, как Филипп Киркоров, JONY и Джиган. Потенциальный дуэт двух столь разных, но одинаково популярных исполнителей, безусловно, мог бы стать настоящей музыкальной сенсацией.

Напомним, что в 2025 году группа «Бутырка» также выпустила альбом ремиксов на свои хиты, демонстрируя готовность к экспериментам и обновлению звучания.

Празднование 25-летия группы «Бутырка» состоится 4 февраля в Москве, в ДК Измайлово. В рамках юбилейного концерта легендарные исполнители представят свою богатую программу, включающую такие полюбившиеся хиты, как «Запахло весной», «Аттестат в крови», «Эх, Шарик, я как и ты был на цепи», «За Ростовскую братву», «Моя подружка с центра, а я с окраины» и многие другие.

«Группа «Бутырка» на протяжении 25 лет остается незыблемым символом русского шансона, сочетая в своем творчестве глубокий смысл, яркую энергетику и неподдельную искренность. Их концерты – это всегда праздник для поклонников, объединяющий поколения слушателей и создающий атмосферу настоящего братства. И, возможно, в скором времени эта атмосфера обогатится новым, неожиданным звучанием в дуэте с Анной Асти», — прокомментировала генеральный директор лейбла «Новый мир» Анастасия Лаврова.

По словам представителя лейбла, открытость музыкантов группы «Бутырка» к новым форматам может расширить границы привычного жанра.

«Сочетание узнаваемого лиризма и душевности песен «Бутырки» с современной поп-энергетикой Анны Асти могло бы породить уникальный музыкальный продукт, способный привлечь внимание самых разных слушателей», — уверена Анастасия Лаврова.

«Мы всегда стремились к тому, чтобы наши песни находили отклик в сердцах людей, независимо от их возраста или музыкальных предпочтений, – добавляет Олег Симонов. – И, если наш дуэт с Анной Асти сможет объединить поклонников обоих артистов, это будет настоящим подарком для всех нас».

Пока это лишь мечта, но музыканты «Бутырки» полны решимости воплотить ее в жизнь. Они уверены, что их искренность и готовность к экспериментам найдут понимание и у самой Анны Асти. Возможно, в ближайшем будущем мы услышим о начале работы над совместным треком, который станет ярким событием в мире российской музыки и продемонстрирует, как традиции и современность могут гармонично сочетаться в одном произведении.

Юбилейный концерт группы «Бутырка» обещает стать не только празднованием 25-летия творческого пути, но и площадкой для новых идей и знакомств. Кто знает, может быть, именно на этом вечере мечта о дуэте с Анной Асти сделает свой первый шаг к реальности.