Фэмили - новый музыкальный проект, где искреннее детское творчество брата и сестры стало основой для серьёзной музыкальной карьеры. Эмили 9 лет, она чемпионка Москвы по бальным танцам; ее брату Платону - 12, он тоже чемпион Москвы, но по боксу. А ещё Платон играет на гитаре, аккомпанируя своей молодой певице-сестре – ребята вместе пишут песни в перерывах между занятиями и школой.

Проект создан при участии Макса Чай-Ван-Себи, саунд-продюсера, подарившего группе сочное звучание Gayazov$ Brother$ и Паши Руденко, известного по шоу Песни на ТНТ.

Фэмили — это музыка, которая сочетает в себе современный вайб, яркие детские эмоции, искренность и настоящие чувства, знакомые каждому.

Сегодня Платон и Эмили представляют всем свой новый сингл - Дети на Диете. Песня была записана под чутким руководством продюсера и наставника группы Паши Руденко и Макса Чай-Ван-Себи, а эксклюзивная премьера состоялась в сентябре на благотворительной акции от «Вкусно и Точка».

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