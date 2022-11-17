Юбилей Виктора Цоя отметят масштабным концертом проекта «Симфоническое КИНО» с участием Юрия Каспаряна и Александра Цоя

Проект «Симфоническое КИНО» с участием Юрия Каспаряна сыграет большой концерт 22 ноября 2022 года на сцене Crocus City Hall. Выступление станет финальным и самым масштабным событием годового турне, приуроченного к юбилею Виктора Цоя. Зрителей ожидает концертная программа, в которую войдут лучшие композиции из репертуара группы «Кино», а также несколько новых композиций, оркестровки к которым были написаны специально для этого выступления.

Фронтмен проекта гитарист группы «КИНО» Юрий Каспарян: «Мы с нашим композитором Игорем Вдовиным работаем с материалом к этому концерту. Добавляются новые композиции, идет оттачивание уже готовых оркестровок».

«В этом году Виктору Цою исполнилось бы 60 лет – и этот юбилей проект отметит с поклонниками творчества группы «КИНО» большим концертом в Москве», – говорит организатор концерта Михаил Давыдов.

Юрий Каспарян – ближайший друг и соратник Виктора Цоя, музыкант с невероятной харизмой и мощной энергетикой исполнит свои знаменитые гитарные партии, без которых невозможно представить себе творчество группы «КИНО».

В концерте также примут участие музыканты барабанщик группы «Кино» Олег Шунцов, бас-гитарист Виктор Савич и большой симфонический оркестр в составе 60 человек под руководством дирижера Антона Шабурова – обладателя множества музыкальных премий, лауреата международных конкурсов и фестивалей.

За видеоряд концерта традиционно отвечает сын Виктора Цоя – продюсер Александр Цой. Высокохудожественные световые партитуры дополнят визуальный ряд события и создадут особую атмосферу выступления.

Все оркестровые партии написаны композитором Игорем Вдовиным, которому удалось добавить яркие музыкальные краски к каждому произведению, сохранив при этом аутентичность песен в оригинальных аранжировках. Это позволяет каждой композиции раскрыться по-новому, делает проект необычайно эмоциональным и музыкальным.

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