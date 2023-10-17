«Счастлива я, что ты у меня есть!», — с этими словами благодарности обратилась малышка АННЮТА к главному человеку своей жизни в новой трогательной песне «Мама», премьера которой состоялась 16 октября.
«Мама» — детская композиция как символ любви, нежности и признания самому родному и близкому человеку. Красивые гитарные аккорды, слова, проникающие в самую душу, и умилительный голос маленькой солистки придают новинке особую эмоциональность и навевают на слушателя воспоминания о детстве и тепле заботливых маминых рук.
«Мама — слово простое!
Сколько доброты в нём и покоя,
Сколько нежности — не счесть!
Счастлива я, что ты у меня есть!»
АННЮТА (Аннюта Шультайс) — дочь российской певицы Ольги Шультайс, которая решила сделать маме особенный подарок на день рождения: она подарила ей эту душевную песню, с которой ранее выступила на праздничном вечере.
Ольга Шультайс была очень тронута и удивлена неожиданным выступлением дочери — она слушала эту светлую и добрую песню с замиранием сердца, ведь композиция стала одним из лучших подарков в жизни певицы.
Решение записывать трек было принято родителями девочки сразу же после мероприятия — сама 5-ти летняя АННЮТА принимала активное участие в создании музыки и слов песни совместно с одной из сокурсниц Ольги Шультайс, с которой девочку познакомила мама во время посещения Академии имени Гнесиных.
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