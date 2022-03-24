Группа «FISHY» представила новый трек «ЗВОНЮ ТЕБЕ ПЬЯНЫЙ»

«FISHY» – участники музыкального проекта «УЛИЦА», завоевавшие внимание многомиллионной аудитории не только своим творчеством, но и умением подать себя.

Под музыку «FISHY» можно смеяться, плакать и танцевать, причём одновременно. Это поп-панк для девочек и поп-рок для мальчиков, а еще немного гранжа, металкора, синтипанка, любви, бессонных ночей, тусовок и всего того, что все мы проходили и будем проходить.

Сингл «ЗВОНЮ ТЕБЕ ПЬЯНЫЙ» посвящен двум извечным темам: неразделенной любви, алкоголю, и тому, что бывает, если их соединить. В такой ситуации оказывался каждый хотя бы раз в жизни, поэтому текст песни будет близок многим. Ребята наполнили релиз интересными музыкальными хуками, благодаря чему трек получился очень динамичным.

Особого внимания заслуживает коммуникация фронтмена группы с аудиторией: он активно делится своими демками в сети, и именно аудитория решает, выпускать ли трек. Так, новый релиз уже завирусился в сети. Видео с ним получили многотысячные просмотры и комментарии.

Слушайте «ЗВОНЮ ТЕБЕ ПЬЯНЫЙ» на всех стриминговых площадках с 24 марта!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.