Мишель Серова радует своих слушателей новой по-настоящему нежной и душевной песней

Дочь народного артиста Александра Серова – молодая певица Мишель в коллаборации с певицей IVKA, выступившей в качестве композитора и автора слов, выпускает новый невероятно трогательный сингл «Любимая».

Часто ли вы вспоминаете о том, как начинались ваши отношения, особенно если это начало было достаточно трудным? А потом воспроизводите весь путь до нынешней точки? Нет? Тогда настало самое время, ведь новая песня певицы Мишель «Любимая» волей не волей пробьет ваше сердце, вызвав слезы воспоминаний.

Эта красивая, лиричная композиция пропитана любовью и уже притупившейся болью прошлых событий. Но жизнь идет, отношения меняются, развиваются, а приобретенные теплые и уютные воспоминания помогают залечить прошлые раны.

Автором лирики и музыки выступила практически родственница семьи Серовых – певица и продюсер Анастасия IVKA, возможно именно близкие взаимоотношения и хорошее понимание друг друга автора и исполнителя обеспечили музыкальному тандему такой трепещущий, щемящий сердце, но при этом уютный и душевный результат.

Нежная мелодия и космический вокал Мишель в сочетании с проигрышами и ритмами электрогитары создают пробирающий контраст мягкости, светлой печали и некоторой оставшейся боли от пережитых эмоций.

Это настроение отразилось и в видеоролике, снятым исполнительницей на песню. В нем раскрываются все ее таланты и искренние слова, гармонично сочетаясь с модной музыкой, вокалом и образом певицы.

Песня «Любимая» уже покорила сердца миллионной аудитории и доступна на всех цифровых площадках.

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