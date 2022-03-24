Формула денег: Sasha Belair раскрыла секрет богатства в треке «Matrix»

Sasha Belair презентовала новый сингл «MATRIX». Это первый русскоязычный трек девушки. Еще до официального релиза отрывок набрал большую популярность в сети. Название композиции выбрано неслучайно. «MATRIX» — это гипотеза симуляции, философская идея о том, что наша действительность не что иное, как иллюзия.

Что если все происходящего вокруг лишь плод нашего воображения? Как же тогда управлять реальностью? Как достичь успеха?

Sasha Belair кажется нашла выход:

«Открой глаза — это матрица, ты управляешь игрой только своей головой».

Артистка выпустила уже несколько синглов и во всех ее песнях заложены глобальные идеи по расширению сознания, выстраиванию денежного мышления, обретению рычагов для достижения целей. Этот трек, как и предыдущие, вдохновляет слушателей на успех.

Новый трек «Matrix» можно уже на всех музыкальных площадках.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.