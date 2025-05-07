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Группа компаний «Эталон» торжественно открыла сквер 80 лет Победы

editor
By editor
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Торжественное открытие сквера 80 лет Победы
Торжественное открытие сквера 80 лет Победы. Фото © пресс-служба ГК «Эталон»

Федеральная финансово-строительная группа «Эталон» провела торжественное открытие сквера 80 лет Победы и арт-галереи ARTBOX ETALON в деловом квартале «Серебряный фонтан», расположенном на территории исторической Алексеевской водоподъемной станции в Москве. Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы, собрало представителей СМИ, бизнеса, культуры и государственных структур.

Церемония началась с приветственных слов президента Группы «Эталон» Михаила Бузулуцкого, председателя Общественного совета при Минстрое России Сергея Степашина и главы управы Алексеевского района Москвы Роберто Леонова.

Михаил Бузулуцкий, президент группы «Эталон»:

«Этот сквер посвящен работникам предприятия “Водоприбор”, которые в годы Великой Отечественной войны ушли защищать нашу родину. Мы просто обязаны делать вклад в открытие таких скверов, увековечить память тех, кто отдал свою жизнь за страну, связать наше прошлое, настоящее и будущее в единое полотно, которое называется нашей историей России».

Сергей Степашин, председатель Общественного совета при Минстрое России:

«Я хочу поблагодарить Группу “Эталон” за этот подарок Москве и москвичам. Самое главное — здесь отдана дань памяти тем, кто не вернулся с войны. Потому что пока мы помним — мы непобедимы. Народ, который теряет историческую память, теряет свою страну. Я хотел бы сказать о Группе “Эталон”, с которой мы активно работаем в Министерстве строительства и Общественном совете при Минстрое России, который я представляю. Это эффективная, творческая команда, и то, что сделано ею здесь сегодня, — маленькое чудо. Памятник зодчества, памятник нашей истории и архитектуры, созданный при Александре III, которому в этом году исполнилось 180 лет, предстал в своем первозданном виде. Я особенно рад, что сюда будет постоянно открыт доступ для наших граждан, а также будут проводиться экскурсии».

Роберто Леонов, глава управы Алексеевского района города Москвы:

«Алексеевцы всегда особенно требовательно оценивают изменения на своей территории. В отношении Алексеевской водоподъемной станции было немало вопросов: что останется, что сохранится и как это будет работать на благо жителей. И сегодня те жители района, кто успел прогуляться по новому кварталу, смогли воочию убедиться — все обещания, данные “Эталоном” на старте проекта, выполнены на 100%. Мы получили не просто новый жилой квартал, а полноценный центр социально-экономического развития с новыми рабочими местами. Здесь создано современное, комфортное пространство, которое станет импульсом для роста района, бизнеса, улучшения жизни наших семей и будущих поколений. Это место, где можно не только узнать историю, но и использовать его потенциал на благо всего города».

Гости открыли сквер, перерезав красную ленту, и почтили память погибших работников завода «Водоприбор», возложив цветы к мемориальной стеле с именами 36 заводчан-фронтовиков. Председатель Краеведческого общества Алексеевского района «Доброхот(д)» Ирина Манохина рассказала о вкладе заводчан в Победу.

Одним из главных событий дня стала выставка «Строители Победы» в новой арт-галерее ARTBOX ETALON. Экспозиция о тружениках тыла и сталинском ампире вызвала большой интерес. Гости могли приобрести книгу «Строители Победы» президента «Эталона» Михаила Бузулуцкого — все средства от продаж направляются в Благотворительный фонд «Система». В планах галереи — серия новых выставок.

Обзорная экскурсия по территории делового квартала позволила гостям оценить уникальное сочетание исторической промышленной архитектуры XIX века и современных бизнес-решений. Особое внимание привлек легендарный фонтан Уоллеса 1872 года — единственный в Москве.

Среди гостей мероприятия были председатель ДОСААФ России Денис Добряков, директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова, представители банковского сообщества, компаний-партнеров Группы «Эталон», ветераны завода «Водоприбор», их дети и внуки. В мероприятии также принял участие Детский совет при Общественном совете при Минстрое России. Ребята вместе со взрослыми почтили память ветеранов, а для гостей подготовили памятные подарки — календари с детскими рисунками в честь 80-летия Победы.

Деловой квартал создан на основе объектов культурного наследия, сохранивших аутентичный облик. Здесь гармонично сочетаются современные офисные пространства, арт-галереи, зоны отдыха и 150-летняя липовая аллея. Проект Он объединяет офисы, арт-пространства, зоны отдыха и 150-летнюю липовую аллею, став символом возрождения исторической Москвы.

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