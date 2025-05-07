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В Виртуальном музее Росгвардии представили новую экспозицию в честь 80-летия Победы

editor
By editor
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росгвардия
Изображение предоставлено пресс-службой 3D Платформы

В Виртуальном музее Росгвардии в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне размещена новая экспозиция, посвященная славной дате. Посетители смогут в формате интерактивных 3D-визуализаций, с элементами дополненной реальности рассмотреть личные вещи бойцов, которые в составе войск НКВД сражались на передовой и выполняли служебно-боевые задачи в тылу.

Напомним, что Центральный музей войск национальной гвардии открыл Виртуальный музей на «3D Платформе» в 2024 году, тогда посетителям была представлена военная форма и отдельные ее элементы различных исторических периодов — от 1811 до 1991 года.

В нынешнем памятном для каждого из нас году было принято решение расширить экспозицию Виртуального музея и оцифровать предметы быта и документы времен Великой Отечественной войны.

Одним из уникальных экспонатов является полевой котелок красноармейца Юрия Федоровича Недосекина. Предмет примечателен своей текстовой гравировкой, отражающей хронику важнейших событий 1940-х годов. С первых дней войны Юрий Федорович выбивал на котелке записи о разных этапах фронтового периода своей жизни. По географическим названиям можно отследить движение полка в западном направлении до конечной точки его пути к столице фашистской Германии.

«Очень важно передавать достоверную историческую информацию, поэтому создание виртуальных музеев становится ценным источником для обучения молодежи. Виртуальные музеи с 3D-визуализациями являются эффективным способом погружения в историю страны. Необходимо использовать новые технологии, чтобы создать вау-эффект, задержать внимание молодежи и создать реальную конкуренцию западному контенту», — отмечает генеральный директор «3D Платформы» Константин Попов.

«Виртуальный музей на «3D Платформе» — это уникальная возможность по-новому взглянуть на нашу историю, увидеть привычные экспонаты в новом формате. Современные технологии позволяют не только улучшить восприятие того или иного предмета, но и создать атмосферу, в которой каждый зритель сможет почувствовать себя вовлеченным в происходящее. По отзывам, поступающим нам, мы можем отметить, что созданный виртуальный музей является отличным методическим материалом во время проведения мероприятий, посвященных истории Великой Отечественной войны, созданию и развитию войск национальной гвардии», — говорит начальник Центрального музея Росгвардии полковник Сергей Мазур.

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