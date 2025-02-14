РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUГруппа компаний «Литрес» подвела итоги 2024 года

Группа компаний «Литрес» подвела итоги 2024 года

editor
By editor
56
заглушка

По итогам 2024 года выручка группы компаний «Литрес», в которую входят сервисы Литрес, MyBook, Литрес Самиздат, Литрес Чтец, Литрес Библиотека и LiveLib, выросла на 10% в сравнении с 2023 годом. Самый высокий рост показали b2c-подписки (Литрес и MyBook) – 77%. В целом рынок цифровой книги вырос на 30%.

«В 2024 году рынок цифровой книги продолжал стабильно расти за счет популярности подписных форматов, контента digital-авторов и аудиокниг. С учетом аллоцированной выручки пользователей книжных сервисов экосистем (оплаченного потребления) мы оцениваем емкость рынка в прошлом году в 18,914 млрд руб. Рост по сравнению с 2023 годом составил 30%. На 2025 год мы прогнозируем рост в 24% до 23,464 млрд рублей», – комментирует Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «Литрес». – «Литрес» по-прежнему сохраняет лидерские позиции во всех ключевых категориях и форматах рынка цифровых книг. Выручка ГК выросла за последний год на 10%. Не такой высокий как раньше темп роста связан с большой долей выручки компании, получаемой от транзакционной модели, которая каннибализируется подпиской, где мы фиксируем значительный темп роста: на 77% год к году. Подписка составляет 31% от всей нашей выручки за 2024 год. Это основной наш формат и фокус для развития сегодня. Можно сказать, что вокруг подписки Литрес мы создаем уникальную книжную экосистему, ключевой партнер которой – ОРС «Читай-город – Буквоед». В прошлом году мы запустили единую программу лояльности, которой сегодня пользуются около 3 млн читателей. По прогнозам, данный проект в течение следующих пяти лет создаст для компании «Литрес» дополнительный объем продаж цифровых книг на более чем 2,5 млрд рублей. У всех пользователей Литрес Подписки есть скидка до 30% на бумажные книги в сети «Читай-город». Еще один партнер нашей экосистемы – онлайн-кинотеатр Wink. Пользователи Литрес, которые оплачивают подписку помесячно, получают доступ не только к более 800 000 книг, аудиокниг и подкастов, но и более 130 ТВ-каналов, тысячам фильмов и сериалов».

Подписка опережает темпы роста рынка цифровой книги

За последние полтора года доля рекуррентной модели в структуре рынка цифровой книги в России выросла в 1,5 раза. В 2024 году емкость рынка подписки приросла на 72% и составила 7,877 млрд рублей. Доля подписки в структуре цифровой книги составила 42%. Уже во второй половине 2025 года она может достичь более 50%. Группа компаний «Литрес» занимает сегодня больше половины рынка подписки. Количество действующих подписок Литрес и MyBook составляет более 755 000. Рост количества платящих пользователей в 2024 году составил 51%. За прошлый год выручка от b2c-подписок (Литрес и MyBook) выросла на 77%. За период 2023-2024 гг. доля подписки в ГК увеличилась с 30 до 45%.

Доля самиздата в 2024 году впервые превысила долю издательского контента в тексте

Несмотря на замедление темпов, рост сегмента самиздата по-прежнему остается высоким – на уровне 36% год к году. Емкость рынка на конец 2024 года составила 7,268 млрд рублей и в конце этого года может приблизиться к отметке 10 млрд рублей. Внутри текстовой цифровой книги доля самиздата уже составляет больше половины – 53%. «Литрес» фиксирует рост выручки от самиздата во всех моделях монетизации по итогам прошлого года на уровне 33%. На сегмент приходится 30% всей B2C-выручки ГК. На Литрес за все время было зарегистрировано более 320 000 digital-авторов, в прошлом году количество регистраций выросло на 53%. Конверсия из регистраций в публикацию составляет 28%.

Аудиосегмент продемонстрировал рост на 40%

Доля аудиокниг на рынке цифровой книги за последний год выросла на 3 п.п. до 35%. С учетом аллоцированной выручки пользователей книжных сервисов экосистем емкость рынка аудиокниг можно оценить в 6,587 млрд рублей, а рост по сравнению с 2023 годом – в 40%. Активное развитие рынка обеспечивают подписная модель и аудиосамиздат. В этом сегменте потенциал роста огромный: пока доля самиздата внутри аудиокниги составляет лишь 12%. Доля ГК «Литрес» на рынке аудиокниг по итогам 2024 года – 62%, рост выручки составил 17%. В прошлом году на Литрес было опубликовано более 52 тыс аудиокниг. Из них 46% были записаны с помощью технологии TTS (современной технологии синтеза речи), 19% – участниками проекта Литрес Чтец и на собственной студии Литрес, остальные переданы авторами и издательствами. Количество участников проекта Литрес Чтец в 2024 году увеличилось на 22%, а выпущенных ими книг – на 36%.

Предыдущая статья
Любовь без розовых сердец: дизайнер МХПИ раскрывает секреты небанального декора для Дня святого Валентина
Следующая статья
Пока «Ералаш» отдыхает…

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru