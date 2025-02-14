Группа компаний «Литрес» подвела итоги 2024 года

По итогам 2024 года выручка группы компаний «Литрес», в которую входят сервисы Литрес, MyBook, Литрес Самиздат, Литрес Чтец, Литрес Библиотека и LiveLib, выросла на 10% в сравнении с 2023 годом. Самый высокий рост показали b2c-подписки (Литрес и MyBook) – 77%. В целом рынок цифровой книги вырос на 30%.

«В 2024 году рынок цифровой книги продолжал стабильно расти за счет популярности подписных форматов, контента digital-авторов и аудиокниг. С учетом аллоцированной выручки пользователей книжных сервисов экосистем (оплаченного потребления) мы оцениваем емкость рынка в прошлом году в 18,914 млрд руб. Рост по сравнению с 2023 годом составил 30%. На 2025 год мы прогнозируем рост в 24% до 23,464 млрд рублей», – комментирует Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «Литрес». – «Литрес» по-прежнему сохраняет лидерские позиции во всех ключевых категориях и форматах рынка цифровых книг. Выручка ГК выросла за последний год на 10%. Не такой высокий как раньше темп роста связан с большой долей выручки компании, получаемой от транзакционной модели, которая каннибализируется подпиской, где мы фиксируем значительный темп роста: на 77% год к году. Подписка составляет 31% от всей нашей выручки за 2024 год. Это основной наш формат и фокус для развития сегодня. Можно сказать, что вокруг подписки Литрес мы создаем уникальную книжную экосистему, ключевой партнер которой – ОРС «Читай-город – Буквоед». В прошлом году мы запустили единую программу лояльности, которой сегодня пользуются около 3 млн читателей. По прогнозам, данный проект в течение следующих пяти лет создаст для компании «Литрес» дополнительный объем продаж цифровых книг на более чем 2,5 млрд рублей. У всех пользователей Литрес Подписки есть скидка до 30% на бумажные книги в сети «Читай-город». Еще один партнер нашей экосистемы – онлайн-кинотеатр Wink. Пользователи Литрес, которые оплачивают подписку помесячно, получают доступ не только к более 800 000 книг, аудиокниг и подкастов, но и более 130 ТВ-каналов, тысячам фильмов и сериалов».

Подписка опережает темпы роста рынка цифровой книги

За последние полтора года доля рекуррентной модели в структуре рынка цифровой книги в России выросла в 1,5 раза. В 2024 году емкость рынка подписки приросла на 72% и составила 7,877 млрд рублей. Доля подписки в структуре цифровой книги составила 42%. Уже во второй половине 2025 года она может достичь более 50%. Группа компаний «Литрес» занимает сегодня больше половины рынка подписки. Количество действующих подписок Литрес и MyBook составляет более 755 000. Рост количества платящих пользователей в 2024 году составил 51%. За прошлый год выручка от b2c-подписок (Литрес и MyBook) выросла на 77%. За период 2023-2024 гг. доля подписки в ГК увеличилась с 30 до 45%.

Доля самиздата в 2024 году впервые превысила долю издательского контента в тексте

Несмотря на замедление темпов, рост сегмента самиздата по-прежнему остается высоким – на уровне 36% год к году. Емкость рынка на конец 2024 года составила 7,268 млрд рублей и в конце этого года может приблизиться к отметке 10 млрд рублей. Внутри текстовой цифровой книги доля самиздата уже составляет больше половины – 53%. «Литрес» фиксирует рост выручки от самиздата во всех моделях монетизации по итогам прошлого года на уровне 33%. На сегмент приходится 30% всей B2C-выручки ГК. На Литрес за все время было зарегистрировано более 320 000 digital-авторов, в прошлом году количество регистраций выросло на 53%. Конверсия из регистраций в публикацию составляет 28%.

Аудиосегмент продемонстрировал рост на 40%

Доля аудиокниг на рынке цифровой книги за последний год выросла на 3 п.п. до 35%. С учетом аллоцированной выручки пользователей книжных сервисов экосистем емкость рынка аудиокниг можно оценить в 6,587 млрд рублей, а рост по сравнению с 2023 годом – в 40%. Активное развитие рынка обеспечивают подписная модель и аудиосамиздат. В этом сегменте потенциал роста огромный: пока доля самиздата внутри аудиокниги составляет лишь 12%. Доля ГК «Литрес» на рынке аудиокниг по итогам 2024 года – 62%, рост выручки составил 17%. В прошлом году на Литрес было опубликовано более 52 тыс аудиокниг. Из них 46% были записаны с помощью технологии TTS (современной технологии синтеза речи), 19% – участниками проекта Литрес Чтец и на собственной студии Литрес, остальные переданы авторами и издательствами. Количество участников проекта Литрес Чтец в 2024 году увеличилось на 22%, а выпущенных ими книг – на 36%.