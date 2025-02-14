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Домой366INFO.RUРоботы-доставщики и Яндекс Станции стали арт-объектами

Роботы-доставщики и Яндекс Станции стали арт-объектами

editor
By editor
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алиса - яндекс-станция как артобъект

Яндекс и Агентство креативных индустрий представили проект «Искусство рядом: умные устройства и роботы». 20 художников со всей России превратили роботов-доставщиков и умные колонки с Алисой в объекты современного искусства.

Идея использовать технологии как творческий медиум возникла из стремления сделать искусство более доступным и понятным для широкой аудитории. Так расписанные роботы-доставщики ездили по разным районам Москвы и наполняли искусством всем привычную доставку еды. А умные колонки нашли своё место в Яндекс Музее на Парке Культуры.

На выставке в Яндекс Музее представлены работы: Александры Бурмистровой, Анны Дадиани (Dadiani), Ангелины Стоянович (СТОЯ), Даши Вашневой, Димитрия Димитриева и Елизаветы Янак (Dimitriev&Yanak), Евгения Сахацкого, Катерины Муравьёвой, Эльвиры Ковригиной, Лидии Ильчук, Леры Лыбы, Лины Кордюченко, Любови Ремизовой, Мадины Беликовой, Марии Мичи, Марианны Яковлевой, Наили Айзаулловой (NEJI201), NAPASIO, Ольги Мининой, Сергея Козликина и Дианы Мазокиной.

Фото © пресс-служба Яндекса

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