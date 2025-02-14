«Литнет» узнал, как сильные чувства влияют на творчество современных писателей

В преддверии Международного дня книгодарения, который в этом году уже в девятый раз отмечается в России 14 февраля, литературная платформа независимых авторов «Литнет» решила выяснить, как любовь влияет на творчество современных российских писателей, какие классики раскрыли тему любви в своих работах наиболее ярко и могут ли собственные сильные чувства негативно сказаться на художественных произведениях.

Вопросы были заданы более 1230 авторам со всей России, работающим в более чем 50 разных жанрах, и делимся их ответами о вдохновении, любви и других сильных чувствах, способных повлиять на творческий процесс.

Опрос проводился с 7 по 10 февраля 2025 года.

Ключевые данные:

У 97% независимых российских авторов в творчестве в той или иной степени присутствует тема любви.

65% писателей признаются, что любовь помогает их творчеству.

59% опрошенных говорят, что в моменты влюбленности ощущали творческий подъем.

51% респондентов считают, что сильные чувства могут мешать сосредоточиться на творчестве.

Джейн Остен, Лев Толстой и Александр Пушкин — классики, наиболее ярко раскрывающие тему любви в своих произведениях.

Любовь: как она влияет на творчество современных авторов

97% опрошенных нами современных российских писателей подтверждают, что в их творчестве и сюжетах книг присутствует тема любви. Из них 53% заявляют, что любовь в их произведениях есть почти всегда, у 21% она появляется часто, у 15% — иногда и у 8% — редко. Только 3% респондентов никогда не поднимают в своих произведениях тему теплых чувств.

65% авторов отмечают, что любовь помогает их творчеству. 21% затруднились согласиться с тем, что любовь — драйвер их творчества. 14% респондентов сказали, что любовь их творчеству не помогает.

59% писателей в моменты влюбленности ощущали творческий подъем, а 22% — нет. При этом 70% авторов говорят, что любовь влияет на глубину их персонажей и сюжетов, а 15% уверены, что нет.

73% современных российских авторов признаются, что опыт личных отношений помогал им в создании произведений, а 16% сообщили об обратном.

Любовь в творчестве классиков

По мнению респондентов, так выглядит топ-10 классических авторов, наиболее ярко раскрывающих тему любви в своих произведениях:

Джейн Остен (8%).

Л.Н. Толстой (4%).

А.С. Пушкин (4%).

Шарлотта Бронте (4%).

Маргарет Митчелл (3%).

Уильям Шекспир (3%).

И.А. Бунин (3%).

А.И. Куприн (3%).

Колин Маккалоу (2%).

М.А. Булгаков (2%).

Современные российские независимые писатели не отстают от своих предшественников: респонденты «Литнета» считают, что максимально глубоко тема любви отражена в творчестве Анны Джейн, Янки Рам, Марии Лунёвой, Алисы Ардовой, Алайны Салах и других.

79% писательниц и 73% писателей считают, что у авторов-женщин чаще в творчестве присутствует тема любви. С этим не согласны 3% авторов женского пола и 5% мужского.

Какие эмоции и чувства влияют на вдохновение и творчество

Опрос показал, что исключительно положительные эмоции и чувства стимулируют творчество современных отечественных писателей: как мужчин, так и женщин. Однако эти эмоции у них разнятся.

58% писательниц самым вдохновляющим на творчество чувством назвали состояние заинтересованности. 53% сказали, что это любовь. Творчество 49% представительниц прекрасного пола стимулирует радость. Кроме того, наши респонденты отметили, что чувствуют восхищение (42%), уверенность (39%), спокойствие (38%), восторг (38%), нежность (35%), которые мотивируют их продолжать писать. В десятку эмоций также вошли грусть (26%) и удивление (23%).

Большинство авторов-мужчин в качестве основного источника вдохновения указали восторг — 44%. Интерес вдохновляет 40% опрошенных писателей мужского пола. На третьем месте уверенность (38%). Четвертое место с результатом 36% разделили такие эмоции, как радость, любовь, восхищение и спокойствие. Удивление на пятом месте — 24% голосов мужчин. Грусть и гнев вошли в десятку самых вдохновляющих эмоций (20%).

Топ-5 эмоций, вдохновляющих на творчество, у авторов разных полов

Мужчины

Восторг

Интерес

Уверенность

Радость, любовь, восхищение, спокойствие

Удивление

Женщины

Интерес

Любовь

Радость

Восхищение

Уверенность

Любопытно, что авторы-мужчины самой вдохновляющей эмоцией определили восторг, а женщины — интерес. У женщин на втором месте — любовь, тогда как у мужчин любовь занимает четвертое место вместе с такими эмоциями, как радость, восхищение и спокойствие. В топе самых вдохновляющих эмоций мужчины также указали удивление. А вот женщин удивление так сильно не вдохновляет.

47% авторов подтверждают, что в их творчестве есть произведение, которое они написали под сильным влиянием романтических чувств. Однако большинство респондентов — 53% — ответили, что таких произведений написано не было.

При этом 51% опрошенных говорят, что интенсивные эмоции могут мешать сосредоточиться на творчестве. Однако 20% с этим не согласны. Для 29% все индивидуально и зависит от чувств и ситуаций.

Творчество и личный опыт

Интересно, но только 30% опрошенных авторов хотели бы написать произведения о собственном любовном опыте. 32% не уверены, что есть такое желание. При этом 38% сказали, что определенно не хотят описывать личный опыт в своем произведении.