Известный виолончелист Кирилл Родин выступит со специальной программой в Московской консерватории

16 января 2023 года в Малом зале консерватории выступит известный российский виолончелист Кирилл Родин. Победитель Международного конкурса имени Чайковского, Кирилл Родин сделал впечатляющую сольную карьеру, востребован как педагог: он – профессор Московской и почетный профессор Пекинской консерваторий, дает мастер-классы по всему миру.

«Музыка не требует перевода, поэтому через неё я могу общаться с любой аудиторией напрямую. В столицах и больших культурных центрах есть настоящие ценители виолончельной и камерной музыки, – говорит Кирилл Родин. – Виолончельная музыка – это не только особая тонкая красота, но и терапия, которая оздоравливает наше духовное начало, может быть, потому, что «голос» виолончели наиболее близок голосу человеческому».

Свою программу, включающую шедевры музыки XVIII – XIX веков – сочинения Баха, Боккерини, «Грезы» Шумана, Сонату Франка – солист посвятил выдающемуся артисту, виолончелисту-легенде Даниилу Шафрану.

В дуэте с Кириллом Родиным выступят Александр Покидченко (фортепиано) и Николай Григоров (орган), а также ансамбль виолончелистов, в который вошли студенты консерваторского класса Кирилла Родина.

Начало в 19:00.

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