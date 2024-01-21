«Непокоренный Ленинград»: артисты ЦДРА показали концерт жителям блокадного Ленинграда

Более 300 жителей блокадного Ленинграда посмотрели концерт артистов Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) «Непокоренный Ленинград». Концертная программа воссоздала атмосферу 900 дней мужества непокоренного города на Неве и хронику событий 80-летней давности.

Ее началом послужил волнующий звук метронома. Словно стук сердца, он тогда свидетельствовал, что Ленинград жив. В другом символе несгибаемости и стойкости ленинградцев – голосе из репродукторов поэтессы Ольги Берггольц, слились боль, страдания и героизм защитников города. Яркий пример – ее «Ленинградская поэма». Дороге жизни – единственной магистрали, соединявшей по льду Ладоги Ленинград со всей страной, было посвящено стихотворение «Ладожский лед» Александра Межирова.

В поэтических произведениях и песнях нашли отражение образы детей блокадного Ленинграда, жен и матерей, не терявших духовной связи с воюющими на фронте мужьями и сыновьями, театральных актеров, которые несмотря на полуголодное состояние выходили на сцену, советских бойцов и командиров, освободивших блокадный город.

«Для нас самым радостным стал день прорыв блокады. Я хорошо его помню. По ощущениям этот день был ярче Дня Победы. Улицы были пустые, не было ни души. Но когда по радио на улице зазвучало объявление «Прорыв блокады», все стали выходить на улицу, смеяться, плакать, обнимать друг друга. Люди шли к Московскому вокзалу. Я в потоке людей пришла к Александро-Невской лавре. В память врезался глашатай – дистрофичный мужчина, который думал, что говорит громко. Сил на громкую речь у него не было. Когда я подошла ближе, поняла, он говорил: «Слова бойцам Ленинградского фронта!». А когда, собравшись с силами он громко сказал: «Ура!» - все люди разразились звонким криком «Ура!». Мы верили, что еще немного и победа наступит!», - поделилась воспоминаниями жительница блокадного Ленинграда Тамара Романовна Грачева.

Мероприятие прошло 20 января в Центральном Доме Российской Армии и было приурочено к 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.