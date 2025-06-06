«Мама»: Ани Лорак представила самую личную песню в своей карьере

Ани Лорак выпустила долгожданную премьеру — эмоциональную балладу «Мама», посвящённую самому светлому и великому чувству — материнской любви.

«Это песня, которую я чувствовала внутри себя очень давно. Но только сейчас она родилась — в нужный момент, с нужными словами и чувствами. Став мамой, я по-настоящему поняла, что это не просто слово. Это вселенная. Это свет, нежность, сила. Эта песня — благодарность. Всем мамам. Моей маме. И самой себе как маме», — делится Ани Лорак.

История создания песни «Мама» началась с инструментального интро, специально написанного для шоу артистки в Live Arena. Эта мелодия сразу тронула певицу и вдохновила на создание полноценной композиции.

«Текст на английском написал Исаак. Интересно, что слово «мама» сразу прозвучало в припеве — оно пришло первым, как откровение, как центр всей композиции, — вспоминает Ани. — Русскоязычную версию мы создавали с Олегом Влади, с которым у нас давно сложился особый творческий контакт. Он не просто пишет тексты — он чувствует меня, знает мои переживания, через что я проходила».

Песня доступна на двух языках и уже стала для певицы личной исповедью: «Когда я услышала финальную версию песни — я плакала. Потому что в ней собрались все мои чувства за последние годы. Это история всей моей жизни — начиная с детства в интернате, когда я мечтала быть рядом с мамой. Это моя душа. Это свет, боль, нежность и надежда».

В клипе к песне снялась дочь певицы — София, которой на днях исполнится 14 лет. Этот образ — не биографический, а символический. Клип рассказывает о безусловной любви между матерью и ребёнком, которая понятна каждому, вне возраста и времени.

«Мама» — это не просто песня. Это откровение, которое открывает новую страницу в творчестве Ани Лорак. Трек наполнен нежностью, силой и глубиной, которые найдут отклик в каждом сердце.