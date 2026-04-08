Юная певица из Рыбинска Мария Нагорнова выпустила энергичный поп-трек «Маша from Russia»

Мария Нагорнова, лауреат и гран-призер вокальных конкурсов, представила новую авторскую песню «Маша from Russia». Композиция, сочетающая русский и английский языки, рассказывает о девочке Маше, которая радуется жизни, танцует и мечтает о мировой популярности.

Идея трека родилась из жизненной ситуации: когда за границей у Маши спрашивают «What’s your name?» и «Where are you from?», она с гордостью отвечает: «My name is Masha, I am from Russia». Песня заряжена позитивом, верой в себя и любовью к своей стране.

Мария занимается вокалом с трех лет, а сейчас учится в музыкальной школе №1 имени П.И. Чайковского по классу фортепиано. За отличную учебу и талант девочка удостоена областной стипендии. На сегодняшний день у нее выпущено восемь авторских песен, две из которых — «Мама это жизнь» и «Песня ни о чем» — ротируются на Детском радио.

В свободное время Маша рисует, мастерит поделки и гуляет с друзьями. Ее главная мечта — стать известной актрисой и певицей, сиять на сцене и на экране. Новый трек уже доступен на всех цифровых площадках.