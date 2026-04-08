Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиЮная певица из Рыбинска Мария Нагорнова выпустила энергичный поп-трек «Маша from Russia»

Юная певица из Рыбинска Мария Нагорнова выпустила энергичный поп-трек «Маша from Russia»

By T2
70
masha from russia - мария нагорнова

Мария Нагорнова, лауреат и гран-призер вокальных конкурсов, представила новую авторскую песню «Маша from Russia». Композиция, сочетающая русский и английский языки, рассказывает о девочке Маше, которая радуется жизни, танцует и мечтает о мировой популярности.

Идея трека родилась из жизненной ситуации: когда за границей у Маши спрашивают «What’s your name?» и «Where are you from?», она с гордостью отвечает: «My name is Masha, I am from Russia». Песня заряжена позитивом, верой в себя и любовью к своей стране.

Мария занимается вокалом с трех лет, а сейчас учится в музыкальной школе №1 имени П.И. Чайковского по классу фортепиано. За отличную учебу и талант девочка удостоена областной стипендии. На сегодняшний день у нее выпущено восемь авторских песен, две из которых — «Мама это жизнь» и «Песня ни о чем» — ротируются на Детском радио.

В свободное время Маша рисует, мастерит поделки и гуляет с друзьями. Ее главная мечта — стать известной актрисой и певицей, сиять на сцене и на экране. Новый трек уже доступен на всех цифровых площадках.

Предыдущая статья
Новое в рубрике