Группа Smash воссоединится на сцене шоу «Ну-ка, все вместе!»

11 апреля 2021 года телеканал «Россия» покажет седьмой отборочный тур самого народного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Этот выпуск станет особенным не только для молодых исполнителей, которые попытаются завоевать голоса экспертов, но и для поклонников группы Smash. К Сергею Лазареву на стену придет Влад Топалов.
Группа просуществовала с 2000 по 2006 годы и распалась на пике популярности, после чего оба исполнителя начали сольные карьеры. В этом году дуэт отмечает 20 лет со дня основания, и легендарная сцена «Ну-ка, все вместе!» станет первой площадкой, на которой воссоединится Smash!!
«Надо признаться, что был период, когда на сцене мы чувствовали себя очень комфортно порознь. Так и остается сейчас, но лично я соскучился по дуэтной энергетике, есть ощущение, что в этом есть какое-то новое дыхание. Кроме того, Сережа – это лучший человек, с которым мне приходилось работать и разделять сцену», – признался Топалов на съемках «Ну-ка, все вместе!».
«Ощущение после совместного выступления такие, как будто и не было этих двадцати лет», – подтвердил Лазарев.
Но сможет ли дуэт спеться не только на сцене, но и в оценках конкурсантов? Или воссоединение приведет к горячим спорам и неожиданным признаниям из прошлого? Узнаем уже в это воскресенье, в 17:45, в новом выпуске шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия».
«Ну-ка, все вместе!» – музыкальное шоу телеканала «Россия», в каждом выпуске которого восемь талантливых участников из разных стран исполняют российские и мировые суперхиты. Перед вокалистами стоит сложная задача – их оценивает целая сотня экспертов и нужно заставить подпевать всех сразу. Чем больше голосов присоединится к солисту, тем больше очков он получит. Победителя шоу ждет крупный денежный приз и собственный оригинальный сингл с ротацией в эфире популярной радиостанции.
Фото предоставлено телеканалом «Россия»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.