Группа Smash воссоединится на сцене шоу «Ну-ка, все вместе!»

11 апре­ля 2021 года теле­ка­нал «Рос­сия» пока­жет седь­мой отбо­роч­ный тур само­го народ­но­го вокаль­но­го шоу «Ну-ка, все вме­сте!». Этот выпуск ста­нет осо­бен­ным не толь­ко для моло­дых испол­ни­те­лей, кото­рые попы­та­ют­ся заво­е­вать голо­са экс­пер­тов, но и для поклон­ни­ков груп­пы Smash. К Сер­гею Лаза­ре­ву на сте­ну при­дет Влад Топалов.

Груп­па про­су­ще­ство­ва­ла с 2000 по 2006 годы и рас­па­лась на пике попу­ляр­но­сти, после чего оба испол­ни­те­ля нача­ли соль­ные карье­ры. В этом году дуэт отме­ча­ет 20 лет со дня осно­ва­ния, и леген­дар­ная сце­на «Ну-ка, все вме­сте!» ста­нет пер­вой пло­щад­кой, на кото­рой вос­со­еди­нит­ся Smash!!

«Надо при­знать­ся, что был пери­од, когда на сцене мы чув­ство­ва­ли себя очень ком­форт­но порознь. Так и оста­ет­ся сей­час, но лич­но я соску­чил­ся по дуэт­ной энер­ге­ти­ке, есть ощу­ще­ние, что в этом есть какое-то новое дыха­ние. Кро­ме того, Сере­жа – это луч­ший чело­век, с кото­рым мне при­хо­ди­лось рабо­тать и раз­де­лять сце­ну», – при­знал­ся Топа­лов на съем­ках «Ну-ка, все вместе!».

«Ощу­ще­ние после сов­мест­но­го выступ­ле­ния такие, как буд­то и не было этих два­дца­ти лет», – под­твер­дил Лазарев.

Но смо­жет ли дуэт спеть­ся не толь­ко на сцене, но и в оцен­ках кон­кур­сан­тов? Или вос­со­еди­не­ние при­ве­дет к горя­чим спо­рам и неожи­дан­ным при­зна­ни­ям из про­шло­го? Узна­ем уже в это вос­кре­се­нье, в 17:45, в новом выпус­ке шоу «Ну-ка, все вме­сте!» на теле­ка­на­ле «Рос­сия».

«Ну-ка, все вме­сте!» – музы­каль­ное шоу теле­ка­на­ла «Рос­сия», в каж­дом выпус­ке кото­ро­го восемь талант­ли­вых участ­ни­ков из раз­ных стран испол­ня­ют рос­сий­ские и миро­вые супер­хи­ты. Перед вока­ли­ста­ми сто­ит слож­ная зада­ча – их оце­ни­ва­ет целая сот­ня экс­пер­тов и нуж­но заста­вить под­пе­вать всех сра­зу. Чем боль­ше голо­сов при­со­еди­нит­ся к соли­сту, тем боль­ше очков он полу­чит. Побе­ди­те­ля шоу ждет круп­ный денеж­ный приз и соб­ствен­ный ори­ги­наль­ный син­гл с рота­ци­ей в эфи­ре попу­ляр­ной радиостанции.

Фото предо­став­ле­но теле­ка­на­лом «Рос­сия»

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