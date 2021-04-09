ППК – «Первые в космосе»

Swanky Tunes, Cool Front, Vavinchi, ППК и ещё 30 артистов объединились в одном музыкальном сборнике, посвящённому 60-летию первого полёта человека в космос.
Впервые за 17 лет электронный проект PPK (Pimenov Plus Khramkov) – представил новый трек «First in Space», посвящённый первому полету в космос советского космонавта Юрия Гагарина. «Идея поучаствовать в праздновании 60-летия полета человека в космос, даты начала новой космической эры стала импульсом для того, чтобы закончить эту начатую много лет назад студийную работу к конкретному сроку», — поделились музыканты.
Новый трек вышел в составе сборника «Первому Покорителю космоса», который включает в себя 33 музыкальные работы коллективов: Swanky Tunes, Cool Front, Vavinchi, Electrosoul System & Liquitek, Estradarada, Soulstring, Secrets of The Third Planet, Boris Nazarov, Kliment & Anjela Nedyalkova, Juna, MAD‑A, Mashur, Yula Vovk, John Freedman, Dmitriy Zhavoronkov, DUB TV, Lazarave, Nuane, Pra & Agura, DJ Kefir & Евгений Арсентьев, Макс Филимонов, Olexander Demianenko, Lazyleftz, Lie Detector, Deutsche Berittene Spetsnaz, Niyaz Karim, The Cruising, Demidov Sergio, Raf, Бабл, TeTe Noise.
Произведения этих артистов объединяет космическая тематика, в некоторых из них использованы звуки, записанные в стратосфере.
С выходом сборника космос стал ближе.
Альбом доступен на всех электронных площадках.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.