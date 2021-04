ППК – «Первые в космосе»

Swanky Tunes, Cool Front, Vavinchi, ППК и ещё 30 арти­стов объ­еди­ни­лись в одном музы­каль­ном сбор­ни­ке, посвя­щён­но­му 60-летию пер­во­го полё­та чело­ве­ка в космос.

Впер­вые за 17 лет элек­трон­ный про­ект PPK (Pimenov Plus Khramkov) – пред­ста­вил новый трек «First in Space», посвя­щён­ный пер­во­му поле­ту в кос­мос совет­ско­го кос­мо­нав­та Юрия Гага­ри­на. «Идея поучаст­во­вать в празд­но­ва­нии 60-летия поле­та чело­ве­ка в кос­мос, даты нача­ла новой кос­ми­че­ской эры ста­ла импуль­сом для того, что­бы закон­чить эту нача­тую мно­го лет назад сту­дий­ную рабо­ту к кон­крет­но­му сро­ку», — поде­ли­лись музыканты.

Новый трек вышел в соста­ве сбор­ни­ка «Пер­во­му Поко­ри­те­лю кос­мо­са», кото­рый вклю­ча­ет в себя 33 музы­каль­ные рабо­ты кол­лек­ти­вов: Swanky Tunes, Cool Front, Vavinchi, Electrosoul System & Liquitek, Estradarada, Soulstring, Secrets of The Third Planet, Boris Nazarov, Kliment & Anjela Nedyalkova, Juna, MAD‑A, Mashur, Yula Vovk, John Freedman, Dmitriy Zhavoronkov, DUB TV, Lazarave, Nuane, Pra & Agura, DJ Kefir & Евге­ний Арсен­тьев, Макс Фили­мо­нов, Olexander Demianenko, Lazyleftz, Lie Detector, Deutsche Berittene Spetsnaz, Niyaz Karim, The Cruising, Demidov Sergio, Raf, Бабл, TeTe Noise.

Про­из­ве­де­ния этих арти­стов объ­еди­ня­ет кос­ми­че­ская тема­ти­ка, в неко­то­рых из них исполь­зо­ва­ны зву­ки, запи­сан­ные в стратосфере.

С выхо­дом сбор­ни­ка кос­мос стал ближе.

Аль­бом досту­пен на всех элек­трон­ных площадках.

