«Пробуждение Земли»: вечер японской музыки и танца в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыно»

15 апре­ля 2021 года тра­ди­цию про­ве­де­ния «Посоль­ских вече­ров в Цари­цы­но» про­дол­жит кон­церт «Про­буж­де­ние Зем­ли», посвя­щен­ный куль­ту­ре Японии.

Про­ект «Посоль­ские вече­ра в Цари­цы­но», орга­ни­зо­ван­ный Наци­о­наль­ным фон­дом под­держ­ки пра­во­об­ла­да­те­лей и Музе­ем-запо­вед­ни­ком «Цари­цы­но», зна­ко­мит рос­сий­скую пуб­ли­ку с кра­со­той и мно­го­об­ра­зи­ем куль­тур­но­го насле­дия наро­дов мира. В ходе вече­ров зару­беж­ные посоль­ства пред­став­ля­ют про­грам­мы, посвя­щен­ные искус­ству сво­их стран, а онлайн-транс­ля­ция поз­во­ля­ет сде­лать ауди­то­рию кон­цер­тов мак­си­маль­но широкой.

Вечер «Про­буж­де­ние Зем­ли» состо­ит­ся при под­держ­ке Посоль­ства Япо­нии в Рос­сии и лич­но Чрез­вы­чай­но­го и Пол­но­моч­но­го Посла Япо­нии в Рос­сий­ской Феде­ра­ции г‑на Кодзу­ки Тоехиса.

Гра­ци­оз­ность и экс­прес­сив­ность тра­ди­ци­он­но­го япон­ско­го тан­ца про­де­мон­стри­ру­ет дра­ма­ти­че­ская актри­са и тан­цов­щи­ца Томо­ми Ори­та. Наци­о­наль­ный дух и коло­рит пере­да­дут соли­сты ансам­бля Wa-On, игра­ю­щие на тра­ди­ци­он­ных япон­ских музы­каль­ных инстру­мен­тах (кото, сямис­эн и сяку­хати), и музы­кан­ты из груп­пы «Мия­би» (бара­ба­ны тайко).

Онлайн-транс­ля­ция вече­ра прой­дет на пор­та­ле «Культура.РФ», в соц­се­ти «Одно­класс­ни­ки», на сай­те музея-запо­вед­ни­ка «Цари­цы­но» и на сай­те про­ек­та «Посоль­ские вече­ра в Цари­цыне». Нача­ло транс­ля­ции в 21:00.

Офи­ци­аль­ный сайт про­ек­та – ambassadore.ru .

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