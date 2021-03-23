Группа «Весна» Игоря Матеты выпустила феминистский памфлет

Группа «Весна» выпустила в свет видеоклип на песню «Я сама сотворю». Композиция написана на стихи Анатолия Поперечного, а автором музыки стал продюсер группы «Весна», композитор Игорь Матета. По словам композитора, несмотря на то, что он придерживается традиционных взглядов, участницы группы «Весна» восприняли эту песню как некий памфлет женской эмансипации. И хотя куплет заканчивается строчкой «виной всему мы», главной для девушек стала строчка припева «Я сама сотворю».
- Я старался сделать эту песню максимально хитовой, но мы не всегда знаем, чем наше слово отзовется, — говорит Игорь Матета. – Девушки восприняли эту историю, как посыл в сторону феминизма, и мне пришлось с ними согласиться.
По словам Игоря Матеты, в жизни каждой из участниц группы «Весна» были грустные истории. Одна из солисток приехала в Москву из провинции вместе со своим мужчиной, который в столице буквально сел ей на шею. Пока она вкалывала, чтобы заработать им обоим на жизнь, он проводил время в свое удовольствие и брал деньги в долг у их общих знакомых. Этот и другие рассказы легли в основу сюжета видеоклипа «Я сама сотворю», режиссером и сценаристом которого тоже выступил Игорь Матета.
- Правда, здесь я пошел на поводу у творческих идей коллектива, — рассказал он про сценарий ролика. — Я принял их идеи по всем сюжетным линиям, которые вошли в клип.
Истории печальных отношений участниц коллектива нашли отражение в их образах. Девушки оказываются заточенными в клетку, как втроем, так и поодиночке, а на их тела проецируется огонь, показывающий душевную боль героинь.
- Это больше эмоциональный выплеск, чем какая-то история с сюжетом, — говорит о своей задумке Игорь Матета.
Оператором ролика стал Гавриил Еремушкин, известный как Goofstereo, снимавший клипы для Валерии, «Кар-Мэн», Елены Максимовой и других артистов. До того как заняться производством видеороликов, он работал хореографом. С его помощью участницам группы «Весна» удалось передать боль от токсичных отношений с помощью образов и движений, над которыми они работали вместе с Goofstereo.
Композиция «Я сама сотворю» войдет в одноименный альбом группы «Весна», выход которого планируется на конец лета – начало осени.
Фото – Станислав ПЕРОВОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.