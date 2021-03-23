Группа «Весна» Игоря Матеты выпустила феминистский памфлет

Груп­па «Вес­на» выпу­сти­ла в свет видео­клип на пес­ню «Я сама сотво­рю». Ком­по­зи­ция напи­са­на на сти­хи Ана­то­лия Попе­реч­но­го, а авто­ром музы­ки стал про­дю­сер груп­пы «Вес­на», ком­по­зи­тор Игорь Мате­та. По сло­вам ком­по­зи­то­ра, несмот­ря на то, что он при­дер­жи­ва­ет­ся тра­ди­ци­он­ных взгля­дов, участ­ни­цы груп­пы «Вес­на» вос­при­ня­ли эту пес­ню как некий пам­флет жен­ской эман­си­па­ции. И хотя куп­лет закан­чи­ва­ет­ся строч­кой «виной все­му мы», глав­ной для деву­шек ста­ла строч­ка при­пе­ва «Я сама сотворю».

- Я ста­рал­ся сде­лать эту пес­ню мак­си­маль­но хито­вой, но мы не все­гда зна­ем, чем наше сло­во отзо­вет­ся, — гово­рит Игорь Мате­та. – Девуш­ки вос­при­ня­ли эту исто­рию, как посыл в сто­ро­ну феми­низ­ма, и мне при­шлось с ними согласиться.

По сло­вам Иго­ря Мате­ты, в жиз­ни каж­дой из участ­ниц груп­пы «Вес­на» были груст­ные исто­рии. Одна из соли­сток при­е­ха­ла в Моск­ву из про­вин­ции вме­сте со сво­им муж­чи­ной, кото­рый в сто­ли­це бук­валь­но сел ей на шею. Пока она вка­лы­ва­ла, что­бы зара­бо­тать им обо­им на жизнь, он про­во­дил вре­мя в свое удо­воль­ствие и брал день­ги в долг у их общих зна­ко­мых. Этот и дру­гие рас­ска­зы лег­ли в осно­ву сюже­та видео­кли­па «Я сама сотво­рю», режис­се­ром и сце­на­ри­стом кото­ро­го тоже высту­пил Игорь Матета.

- Прав­да, здесь я пошел на пово­ду у твор­че­ских идей кол­лек­ти­ва, — рас­ска­зал он про сце­на­рий роли­ка. — Я при­нял их идеи по всем сюжет­ным лини­ям, кото­рые вошли в клип.

Исто­рии печаль­ных отно­ше­ний участ­ниц кол­лек­ти­ва нашли отра­же­ние в их обра­зах. Девуш­ки ока­зы­ва­ют­ся зато­чен­ны­ми в клет­ку, как втро­ем, так и пооди­ноч­ке, а на их тела про­еци­ру­ет­ся огонь, пока­зы­ва­ю­щий душев­ную боль героинь.

- Это боль­ше эмо­ци­о­наль­ный выплеск, чем какая-то исто­рия с сюже­том, — гово­рит о сво­ей задум­ке Игорь Матета.

Опе­ра­то­ром роли­ка стал Гав­ри­ил Ере­муш­кин, извест­ный как Goofstereo, сни­мав­ший кли­пы для Вале­рии, «Кар-Мэн», Еле­ны Мак­си­мо­вой и дру­гих арти­стов. До того как занять­ся про­из­вод­ством видео­ро­ли­ков, он рабо­тал хорео­гра­фом. С его помо­щью участ­ни­цам груп­пы «Вес­на» уда­лось пере­дать боль от ток­сич­ных отно­ше­ний с помо­щью обра­зов и дви­же­ний, над кото­ры­ми они рабо­та­ли вме­сте с Goofstereo.

Ком­по­зи­ция «Я сама сотво­рю» вой­дет в одно­имен­ный аль­бом груп­пы «Вес­на», выход кото­ро­го пла­ни­ру­ет­ся на конец лета – нача­ло осени.

Фото – Ста­ни­слав ПЕРОВ

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