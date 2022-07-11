«Солнце взойдет» – Lora Om представила новый сингл

Музыка Lora Om, резонируя с внутренней болью и грустью слушателя, входит в униссон с его состоянием, тем самым сопереживая и сострадая ему. В своей музыке Lora Om передает разные состояния души, затрагивает жизненные ситуации, которые происходят с людьми.

Этот сингл написан совместно с музыкантом-композитором Fliflo M. из Мексики. Cмысл cингла в строчках «Солнце взойдет, ночь пройдет». Это надежда на светлое будущее, что после ночи, темного времени всегда будет рассвет.

У каждого человека свой путь, которому он следует. Каждый получает свои жизненные уроки, при которых наступает черная полоса жизни, что метафорически означает темную ночь. Но после любой ночи взойдет солнце, о чем и поется в сингле «Солнце взойдет». Поэтому не стоит опускать руки в сложных жизненных ситуациях.

Прослушивание сингла доступно на всех площадках.

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