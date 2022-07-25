Группа «Зодчие» выбрала лишнюю песню всенародным голосованием

Группа «Зодчие» выступила в «Ритм Блюз кафе» 20 июля 2022 года. Коллектив представил песни со своего нового альбома «Рожденные заживо», который увидит свет осенью. Музыканты решили опробовать на публике композиции с будущего диска.

Зрителям раздали анкеты, чтобы они могли поставить оценку каждой песне по 5-балльной шкале. С учетом этих оценок будет окончательно определено, какие песни включать в альбом, а какие нет. По словам лидера «Зодчих» Юрия Давыдова, научился этой хитрости коллектив давно.

— Один из столпов отечественной звукозаписи Владимир Рыжиков в течение многих лет работал главным музыкальным редактором на фирме «Мелодия», — рассказал Юрий Давыдов. – Он формировал худсоветы и решал судьбу песен. Помню, как мы принесли ему 11 композиций для нового альбома, а он, не слушая, велел одну выбросить. Мол, только так пластинку ждет успех. Оказалось – он прав.

Именно так поступали всегда в знаменитой британской рок-группе Rolling Stones. «Зодчие» решили идти тоже по этому пути.

— После голосования одна песня обречена, — предупредили музыканты.

Правда, выбрать лишнюю оказалось для публики непростой задачей – с каждой из них у коллектива связана какая-то история. Взять хотя бы ностальгическую композицию «Мамы-папы будут в шоке», в которой речь идет о беззаботном московском детстве на заре перестройки: «Мы стоим на солнцепеке, руки – в боки. Как же здорово прогуливать уроки. Мамы-папы будут в шоке».

Песня «Зимняя ночь в Москве» в свое время не была выпущена. Но оказалось, что и в 2022 году описанные в ней события зимы 1986-го не утратили актуальности. Композиция «Первое января» рассказывает о том, что происходит с людьми до и после Нового года, а «Любовь с первого секса» — про любовь и секс. «Зодчие» в песнях словно бы рассказывают нечто сокровенное о каждом из нас, но делают это легко, с юмором, иногда и хулиганят. Взять хотя бы «Песню без мата»: нецензурной лексики тут нет, но звучит смешно, особенно если прочесть быстро: «И, бать, послушай, бать, нам нужен, твой совет, петь песню или нет. Как положено психу я не послушал врачиху я».

Второе отделение концерта было посвящено давно знакомым и любимым хитам коллектива. Зрители услышали «В 10-б не слушали Любэ», «Маасковский фаакстрот», «Бросаем пить», «Землекоп» и др.

Стоит отметить, что «Ритм Блюз кафе» стало знаковым для всех московских рокеров. В разные годы здесь выступали «Цветы» и «Машина времени», Александр Градский, Борис Гребенщиков, Константин Никольский, Владимир Матецкий. И, конечно, уже второй год здесь закрывает сезон группа «Зодчие».

В начале 80-х коллектив Юрия Давыдова гремел на весь Советский Союз. Именно в «Зодчих» начинали сценическую карьеру Владимир Сюткин, Юрий Лоза и Александр Шевченко. В 1986 году газета «Московский комсомолец» назвала коллектив в числе самых популярных в стране. Но пройдет еще два года, и он вдруг прекратит существование, а через 30 лет коллектив возродится из небытия, словно мифическая птица Феникс.

— С новыми песнями, новыми идеями, но старой привычкой иронизировать и смеяться, — пояснил фронтмен «Зодчих» Юрий Давыдов.

Первый альбом обновленного коллектива «Злобные старикашки» был представлен в 2019 году в «Главклубе». «Рожденные заживо» станут вторым лонгплеем возрожденного коллектива.

Новая встреча с «Зодчими» назначена на 15 сентября. По традиции, в третий четверг первого осеннего месяца они соберут узкий круг своих друзей в своём VIP-клубе.

Фото – Михаил БРАЦИЛО

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