Полный солд-аут! Акустический концерт Ирины Ортман состоялся в Москве

21 июля, накануне своего дня рождения, певица Ирина Ортман собрала почитателей своего таланта в уютной и атмосферной «Булошной». Несмотря на летний будний день, задолго до начала концерта публика, абсолютно разного возраста, стала собираться на мероприятие. Зал на несколько сотен человек был забит до отказа, организаторам пришлось создавать импровизированный танцпол, чтобы вместить всех желающих.

Ирина Ортман известна широкой аудитории по участию в проекте «Фабрика звёзд 3» и группе «Тутси», но мало кто мог предположить, что эта хрупкая и изящная девушка приготовила для своих слушателей. Акустическая программа Ортман была построена на полностью живом звучании всех инструментов и голоса певицы.

Без лишних минусовок и бэк-вокала.

Только она. Ирина Ортман. И ее бэнд. Лишь в нескольких номерах, помимо Ирины в этот вечер на сцену на Житной вышли её папа — Виктор Николаевич Ортман и Юрий Волев.

Сет-лист концерта включил в себя такие хиты певицы, как «Меняю», «Здравствуй, счастье!» и другие, не обошлось и без легендарного «Самого, самого» группы «Тутси», который стал яркой изюминкой сольного концерта Ортман.

Все песни прозвучали абсолютно иначе, нежели их привык слышать массовый зритель, а именно в новых акустических аранжировках.

Каждый присутствующий почувствовал себя в гостях у артистки, которая, в свою очередь, обнимала голосом, взглядом и душой всех, без исключения, отмечая, что это не просто сольный концерт, а квартирник.

«Я навсегда запомню этот день. Мой первый сольный концерт состоялся. От всей души хочу поблагодарить каждого, кто нашёл время разделить с нами этот праздник. Особые слова благодарности моей семье, Юрию Волеву, девочкам «Тутси» Лесе Ярославской и Маше Вебер, всем авторам, а так же моей команде — Юрию Бутусову, Артёму Плешкову, Андрею Филиппову, Евгению Баженову, Роману Вартаняну, Евгению Гришаеву, Вадиму Антонову и Илье Гурову. Мы это сделали!» — Ирина Ортман.

Помимо преданных слушателей артистки, друзей и коллег, концерт посетили музыкальные критики и известные журналисты, которые осыпали Ирину Ортман и ее команду комплиментами, в ожидании новых встреч. Которые, кстати, уже есть в планах. Предположительно осенью этого года Ортман вновь порадует москвичей и гостей столицы сольным концертом, но уже в новом месте и с новым звучанием любимых песен.

Двигайся дальше, Ира!

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