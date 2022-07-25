Ильдар Абдразаков впервые споет Бориса Годунова на Приморской сцене Мариинского театра

4 и 6 августа 2022 года Ильдар Абдразаков впервые выступит в своей коронной партии – царя Бориса Годунова – во Владивостоке, в опере Модеста Мусоргского «Борис Годунов» на VII Международном Дальневосточном фестивале «Мариинский». Опера, прежде не представленная в репертуаре Приморской сцены, станет одним из центральных событий фестиваля. Полусценическую версию готовит режиссер Петр Окунев, а партнерами Ильдара Абдразакова по сцене станут ведущие солисты Мариинского театра и Приморской сцены.

Boris Godunov © 2021 Alain Hanel_Opéra de Monte-Carlo

«Эту оперу Мусоргского я слышал сотню раз в разных редакциях, в разных постановках, но долго выжидал, прежде чем начать работу над ней. На мой взгляд, нужно многое пережить, чтобы было прямое попадание в этот очень неоднозначный, психологически сложный образ. Здесь речь не только о вокальном совершенстве, но и о драматургии, духовном наполнении. Уверен, отзывчивая и интересующаяся публика Владивостока по достоинству оценит эту оперу, и «Борис Годунов» станет большим событием!», – сказал Ильдар Абдразаков.

Дебют Ильдара Абдразакова в партии русского царя состоялся в 2018 году на премьере Парижской национальной оперы. С тех пор он неоднократно обращался к этой роли: летом 2020 года – в концертном исполнении на сцене Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, в 2021 году – впервые в спектаклях Большого театра, а также в премьерной постановке Оперы Монте-Карло.

Ильдар Абдразаков © Фонд поддержки и продвижения молодых талантов Ильдара Абдразакова

В сентябре Ильдар Абдразаков вновь вернется во Владивосток. Одним из событий станет мастер-класс певца для молодых вокалистов в рамках Пятого международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова (9 сентября, Приморская краевая филармония). Вход по пригласительным.

Напомним, Пятый Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет со 2 по 19 сентября 2022 года в 6 российских городах – Москве, Владивостоке, Сургуте, Ханты-Мансийске, Красноярске и Норильске.

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