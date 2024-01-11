«Некрасивая подружка» стала самым рейтинговым сериалом ТВЦ по итогам 2023 года

Детективные сериалы ТВ Центра в прошедшем году не раз занимали первые строчки рейтингов самых популярных проектов России и Москвы. Всего в 2023 году на ТВЦ прошло 55 премьер – среди них как новые сериалы, так и продолжения уже полюбившихся детективных картин.

Самым рейтинговым и популярным среди телезрителей стала «Некрасивая подружка». Приключения и жизненные перипетии трех героинь «дамского отдела» следственного комитета во главе с Тоней Остапчук в исполнении актрисы Елены Муравьевой не оставляют зрителей равнодушными уже много сезонов.

Не отстает и следователь Светлана Карташова, которую играет Елена Валюшкина – «Загадки Евклида» и «Загадки Римана» также заняли свое прочное место в 5-ке лидеров. Уверенно держит свои позиции сериал «Я знаю твои секреты» - с появлением в картине Антона Хабарова любовная линия главных героев вызывает у зрителей особый интерес.

В пятерку лидеров по просмотрам также вошли «Дела житейские» с Ольгой Павловец и «Чистосердечное призвание» с Дарьей Лузиной и Павлом Крайновым.