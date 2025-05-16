Губернатор Сахалинской области и МОСГОРТУР исполнили мечту девочки из Южно-Сахалинска увидеть Парад Победы

МОСГОРТУР и Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко исполнили мечту Марины Жидяевой из Южно-Сахалинска в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний». С 6 по 13 мая школьница с Дальнего Востока вместе с мамой побывала в Москве на генеральной репетиции Парада Победы на Красной площади, а также смогла увидеть столицу со всех сторон: с высоты, земли и воды.

Незадолго своего дня рождения, 11 декабря 2024 года, в атмосфере новогоднего праздника, девочка получила в подарок от губернатора сертификат, который обеспечил ей поездку в Москву на торжественные мероприятия в честь Дня Победы.

7 мая девочка исполнила свою мечту и увидела Парад на Красной площади. Марина рассказала, что парад ей очень понравился, потому что он был очень торжественным и мощным: впечатлили самолеты, оркестр и нарядные солдаты, которые шли «очень ровно».

«Мы каждый год смотрим парад победы по телевизору, для нас это действительно торжественный и важный праздник. В нашей семье папа офицер-подводник, прадеды Марины тоже воевали за Родину, и для нас всё, что связано с российской армией очень трепетно. Когда мы в прошлом году смотрели с дочкой парад победы мы подумали о том, как здорово было бы оказаться на Красной площади и увидеть своими глазами. И когда мы подавали заявку на участие в акции “Ёлка желаний”, очень надеялись, что нам повезёт. Большая благодарность губернатору Сахалинской области Валерию Игоревичу Лимаренко, команде МОСГОРТУРА и проекту «Ёлка желаний» за исполнение детской мечты, насыщенную программу и яркие впечатления!» — добавила мама девочки Нина Жидяева.

Организатором путешествия выступил МОСГОРТУР, который дополнительно подарил Марине несколько интересных экскурсий. 7 мая гости с Сахалина побывали в Динамическом летающем театре парка «Зарядье», где смогли увидеть город с высоты птичьего полёта. В медиакомплексе, состоящем из 13-метрового полусферического экрана и подвижной платформы, оснащенной генераторами запахов, ветра и водяных брызг они посмотрели фильм «Полет над Москвой 2.0», который продемонстрировал вид на город и самые знаковые места столицы с высоты 1000 метров.

После этого гости полюбовались красотой столицы с воды, совершив экскурсию по Москве-реке на теплоходе. Обзорная речная прогулка продемонстрировала живописные виды исторического центра города.

8 мая для Марины и её мамы провели двухчасовую обзорную автобусную экскурсия по городу с остановками в самых красивых местах. Также МОСГОРТУР организовал индивидуальную экскурсию в один из крупнейших естественно-исторических музеев мира — Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова. На программе «В мире древних гигантов» школьница познакомилась с тайнами минувших эпох, разными этапами развития органического мира нашей планеты, от самых древних до практически современных, в том числе с геологической историей Подмосковья. А также увидела самых интересных и крупных представителей древних животных.

Чтобы сохранить яркие впечатления от волшебной поездки на долгие годы, МОСГОРТУР подарил юной гостье памятный подарок — плюшевого мишку со специальным дизайном, который с помощью новых технологий сможет «оживить» её фотографию. Сувенир вручил Антон Зорькин, ведущий программы «С добрым утром, малыши!» на телеканале «Карусель».