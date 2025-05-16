В Нижнем Новгороде открылись ярмарки «Контур» и «Контур.Фото»

Третья ярмарка графики «Контур», а также новая ярмарка фотографии «Контур. Фото» открылись в Нижнем Новгороде.

Гостями открытия стали: Маргарита Пушкина, Ирина Вольская, Марианна Максимовская, Сергей Лимонов, Денис Химиляйне, Алексей Масляев, Алина Крюкова, Полина Фаворская, Сабина Чагина, Антон Козлов, Анастасия Постригай, Петр Иванов, Юля Квин, Стася Кроль, Мария Хомутова, Дарья Леушина, Катя Алагич, Ан Кубанова, Стася Кроль и другие гости.

Со-основатель ярмарок «Контур» и «Контур.Фото» Дмитрий Володин: «В этом году у нас много поводов для гордости: мы выросли в два раза, треть галерей участвует в проекте впервые, у нас новая площадка и целая новая ярмарка. Две площадки — это вызов, и мне кажется, мы с ним справились».

В одним из крупнейших арт-событий не только городского, но и федерального масштаба, приняли участие 68 галерей, семь из которых были представлены одновременно в двух смотрах. Ярмарка «Контур» представила 47 галерей из разных городов России, включая Воронеж, Калугу, Екатеринбург, Уфу и Самару, художники которых фокусируются на графике, а «Контур. Фото» — 21 галерею, представляющую авторов, которые работают с фотографией, как художественным медиумом.

На ярмарке графики «Контур» было продано более 130 работ на сумму более 7 млн 350 тыс. и более 60 работ были зарезервированы.