В Ясногорске пройдут концерты фестиваля «Большие и Малые Звезды»

В концерте примут участие всемирно известные музыканты Дмитрий Илларионов (гитара), Николай Сивчук (баян) и Игорь Федоров (кларнет).

5 апреля в 17:00 во Дворце Культуры города Ясногорска Тульской области состоится первый в этом году концерт уникального межрегионального детского фестиваля «Большие и Малые Звезды». Вместе со всемирно известными музыкантами на одной сцене выступят юные дарования из Ясногорска, Тулы, Алексина, р.п. Заокский и Щекино. Основная идея проекта неизменна: каждый ребенок, желающий выступить с прославленными мастерами, получает такую возможность. Начинающие музыканты, преодолевая страх и сомнение в себе, выступают с мэтрами мировой сцены и совместно с ними исполняют произведения академического репертуара.

В этом году Большими Звездами фестиваля станут обладатель «Кубка мира» в номинации «академический баян» Николай Сивчук, художественный руководитель фестиваля, обладатель гран-при крупнейшего конкурса классической гитары Guitar Foundation of America, номинант лонг-листа премии Grammy Дмитрий Илларионов. Впервые в фестивале принимает участие один из немногих в мире концертирующих солистов-кларнетистов Игорь Федоров, чье имя занесено в Золотую книгу молодых талантов России «ХХ-ХХI века».

В концерте также примет участие композитор Андрей Зеленский, известный пианист-импровизатор и автор сочинений самых разных жанров – от симфонических партитур до музыки для театра и кино. Именно его произведение «Красный шар», написанное специально для фестиваля, стало гимном «Больших и Малых Звезд» и исполняется оркестром на всех концертах проекта.

Фестиваль «Большие и Малые Звезды» существует с 2018 года, и уже не первый год весенний сезон проекта проводится в Ясногорске. Комментирует глава администрации муниципального образования Ясногорский район Тульской области Владимир Владимирович Мухин:

- В нашем городе уже стало ежегодной традицией открывать апрель Музыкальным фестивалем «Большие и Малые Звёзды». Мы очень ценим, что наши дети имеют возможность соприкоснуться с великими музыкантами. Мы радуемся, что фестиваль дарит всем жителям Ясногорска хорошее настроение и делает жизнь ярче. Отремонтированный Дворец Культуры уже готовится к встрече артистов и зрителей.

Символично то, что фестиваль проводится именно в Тульской области, легендарной кузнице гениев искусства. Здесь родились, учились и творили Лев Николаевич Толстой, Александр Сергеевич Даргомыжский, Василий Андреевич Жуковский, Василий Дмитриевич Поленов, Викентий Викентьевич Вересаев и многие другие. Тульскую область называют «землей силы и таланта», и фестиваль «Большие и Малые Звезды» доказывает справедливость этого определения.

Следующий концерт фестиваля для детей из Москвы пройдет в музее-заповеднике «Царицино» в столице 11 апреля в Баженовском зале. Гала-концерт фестиваля пройдет 3 июня на родине проекта, в деревне Хрущево Заокского района Тульской области.

Весенний сезон фестиваля проходит при поддержке администрации Ясногорского района Тульской области, радиостанции «Орфей», телеканала Classic Music, Регионального общественного фонда поддержки культуры и искусства, при участии Регионального общественного фонда поддержки гитарного искусства имени А.К Фраучи и МУДО «Ясногорская ДШИ им. М. П. Мусоргского».

«Купец Шехватов» и компания Senator подарит детям памятные призы.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.