Михаил Сафарбекович Гуцериев — российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России, композитор и продюсер.

1. Эвелина Блёданс рассказала о «Любви без секса» в песне на стихи Михаила Гуцериева. 2023

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