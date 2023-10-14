В зале Sky Lounge концертного дворца «LIVE Арена» состоялся гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Ежегодно «Виктория» собирает на торжественный гала-ужин академиков премии, членов жюри, журналистов и звёзд музыкальной индустрии. Это яркое событие приурочено к официальному старту голосования, в ходе которого будут определены лауреаты Премии за 2023 год.

Открыл торжественный вечер президент фонда поддержки отечественной музыки и Российской национальной премии «Виктория» Юрий Костин:

«Мы создали премию «Виктория» вместе с Михаилом Гуцериевым и Игорем Крутым. «Виктория» сегодня — это настоящий бриллиант отечественного музыкального мира. Ведь для нас главное — это честность нашей премии, её результаты определяет только прямое голосование наших академиков. На соискание премии претендует более 600 работ и нашим академикам предстоит непростая задача — выбрать лучших. Ждём вас 16 марта 2024 года в «Live Арене» на церемонии вручения «Виктории».

Поэт и учредитель фонда поддержи отечественной музыки Михаил Гуцериев поприветствовал артистов и академиков на гала-ужине: «Очень рад всех видеть! Мы живём с вами в непростое время. Именно сейчас наша сплочённость и наше творчество поддерживает, воодушевляет и утешает души людей. И мы все в этом зале надеемся, что всё разрешится, как можно скорее. Жизнь не стоит на месте. С каждым годом премия «Виктория» набирает обороты. Количество независимых и объективных академиков становится всё больше и больше. Наша музыкальная индустрия стремительно развивается: артисты, композиторы, поэты создают очень качественный продукт. Появляются новые имена, которые сразу задают высокую планку. Концертные залы становятся более современными и комфортными, а главное появляется возможность воплощать самые смелые и интересные идеи. Желаю всем здоровья. С Богом и только вперёд!»

Ведущим вечера стал известный актёр и телеведущий Вячеслав Манучаров. Шорт-листы с финалистами по каждой номинации будут объявлены позднее.

Одним из главных сюрпризов вечера стало выступление эстрадно-джазового оркестра под управлением Андрея Балина. Среди присутствующих были такие известные артисты, как Юрий Антонов, Яна Рудковская, Вадим Терещук, Андрей Резников, Николай Агутин, Жасмин, Алексей Воробьев, Анита Цой, Настасья Самбурская, Алёна Ланская, Сергей Жилин, Наталья Гордиенко, Таисия Повалий, группа «Фабрика» и многие другие.

«Виктория» продолжает радовать поклонников музыки и признавать талантливых артистов. Гала-ужин премии стал самым значимым событием осени 2023 года в музыкальной индустрии России.

Lina Lee

Юрий Антонов

Юлия Сумачева и Татьяна Тур

Таисия Повалий

Владимир Маркин

Сергей Балдин

Светлана Караерова и Леонид Величковский

Роман Грачёв

Алексей Голубев и Мария Ведешина

Анита Цой

Нина Шацкая и Павел Гусев

Наталия Гордиенко

Натали Андрес

Анжелика Агурбаш

Настасья Самбурская

Андрей Мишин и Виктор Зинчук

Мария Бабкина

Жасмин

Андрей Ктитарев

Елена Князева

Алена Ланская

Группа «Фабрика» и Helen Yes

Гарик Зебелян

Вячеслав Манучаров

Алёна Жигалова

Алексей Воробьёв и Игорь Крутой

Sandra Top

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