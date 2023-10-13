Творческий союз Эвелины Блёданс и поэта Михаила Гуцериева представил песню «Любовь без секса». Основой композиции послужило стихотворение Гуцериева «Разговор наискосок». Поэзия всегда имела особую силу воздействия на наши сердца и способность исцелять душу самыми разными эмоциями.

Музыку к песне в выразительном танго-стиле сочинил композитор и музыкант Алексей Вандрик.

Песня «Любовь без секса» оказалась изысканной и очень тонкой в своём сочетании поэзии, музыки и исполнения. Эвелина Блёданс поделилась своими мыслями о значении этого произведения: «Несмотря на то, что мы, девушки, часто убеждаем себя, что любовь — это просто держаться за руки, целоваться на задних рядах в кинотеатре, гулять по городу под лунным светом, мы все понимаем, что секс является основой отношений между мужчиной и женщиной. Песня «Любовь без секса» стала нашим первым опытом сотрудничества с поэтом Михаилом Гуцериевым, и я очень рада, что он написал эту песню для меня».

Любовь без секса — канитель,

За тайной счастья — сладкий грех,

И снег без ветра — не метель,

А колыбельная для всех.

«Наше знакомство с Михаилом Сафарбековичем для меня стало судьбоносным. Я играл на фортепиано в ресторане, где случайно встретился с поэтом. Гуцериев обратил внимание на мою игру, и я рассказал ему, что пишу музыку. Мы вместе написали несколько лирических композиций, которые пока ждут своего часа. Когда я впервые прочитал стихи к песне «Любовь без секса», я понял, что это будет что-то очень экстравагантное. Поэт сказал мне, что песню исполнит актриса Эвелина Блёданс, и я примерно представил, как она сможет воплотить её в творческом плане. Я решил создать для этой песни музыку в стиле танго, потому что он максимально подходит к актёрскому воплощению Эвелины. Таким образом, мы создали композицию, которая очень точно передаёт мысли понятные каждой женщине. Ведь действительно, любовь без секса — это просто иллюзия, канитель», – рассказал композитор и мультиинструменталист Алексей Вандрик поделился своей историей знакомства с поэтом Михаилом Гуцериевым.

В ближайшее время Эвелина Бдёданс приступает к съёмкам клипа на песню «Любовь без секса». А пока слушайте новую композицию в эфире музыкальных радиостанций и на всех цифровых площадках.

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