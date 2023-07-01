ЗВЕЗДЫ ТИКТОКА CHERNOBURKV И SENSI AFFECT ПЕРЕИЗОБРЕТАЮТ ХИП-ХОП В АЛЬБОМЕ «CHECKPOINT»

Принцесса столичного лоу-фая CHERNOBURKV и один из первопроходцев российской фонк-сцены — Sensi Affect, — имена, которые хорошо знакомы в тусовке локального андеграунда и узнаваемы далеко за ее пределами. Несмотря на принадлежность к вичхаусу в прошлом — нишевому микрожанру, романтизирующего мрачный эстетизм сквозь заторможенный бит, их треки бьют топы стримингов и вирусятся в TikTok. Статистика говорит сама за себя: CHERNOBURKV — 31 миллион просмотров в TikTok, 20,8 миллионов стримов на западных и российских сервисах, Sensi Affect — 373 миллиона просмотров в TikTok, 31 миллион стримов. В новом совместном альбоме «СHECKPOINT», который дропнется 30 июня на лейбле NEDOSTUPNOSTЬ, адепты вичхауса перекладывают русскоязычный рэп на колеса набирающего обороты дрифт-фонка и другой актуальной электроники.

Свежий релиз — далеко не первый опыт коллаборации CHERNOBURKV и Sensi Affect, но если прежде они ограничивались форматом синглов, теперь это полноценный лонгплей. «CHECKPOINT» — мета-ироничный арт хип-хоп, играющий по собственным правилам. Вместо типично нецензурного воспевания материальных ценностей — пограничные эмоциональные состояния, достигнутые через абстрактную лирику без единого грубого слова. При всем ритмическом разнообразии, этот оригинальный переворот в рэп-игре звучит очень органично. Это 10 бэнгеров, которые проставляют своеобразные жизненные отметки на пути неназванного лирического героя — освобождение внутреннего ребенка, начало пути, столкновение с окружающей враждебностью и внутренними кризисами, побег из реальности, возвращение в нее уже в новом цикле. Жизненные этапы, знакомые многим, открывают возможность увидеть сходство лирического героя с собой. CHERNOBURKV и Sensi Affect записали альбом в кратчайшие сроки, всего за месяц, находясь в разных странах, поэтому для самих артистов «CHECKPOINT» — это еще и точка сверки с новой действительностью.

«CHECKPOINT» выйдет на музыкальной лейбле NEDOSTUPNOSTЬ. Изначально созданный как серия вечеринок с образовавшимся вокруг нее комьюнити, с 2016 года московский лейбл отслеживает и фиксирует трансформацию электронной музыки. Своим примером NEDOSTUPNOSTЬ наглядно иллюстрирует, что интернет — самодостаточная среда, которая одновременно задает новые поджанры музыки, так и формирует на них спрос. Оставаясь в тени для того, что осталось от локальной музыкальной журналистики, нишевые стили, вроде вичхауса, вейва, дрифт-фонка и других, проникают в массовую культуру и видоизменяют ее благодаря стримингам и соцсетям.

Показатели подтверждают:

«C 2018 года продукция лейбла собрала более 3,4 миллиардов прослушиваний на мировых площадках без учета VK Music и Яндекс Музыки. Есть все основания полагать, что новая совместная работа CHERNOBURKV и Sensi Affect, двух ключевых артистов NEDOSTUPNOSTЬ, станет той самой поворотной точкой, выходом из цифрового подполья как для самого лейбла, так и для ее авторов», – считает Юрий Моряков, основатель лейбла NEDOSTUPNOSTЬ.

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