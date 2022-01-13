Гузель Хасанова встретит свой день рождения сольным концертом в клубе «Техника БезОпасности»

28 января 2022 года, в свой день рождения, Гузель Хасанова дарит поклонникам сольный концерт в столичном клубе «Техника БезОпасности».
В рамках концертной программы Гузель исполнит уже полюбившиеся хиты и презентует новый сингл «Как ты там?».
Зрителей ждёт живой концерт с участием музыкального коллектива и целый спектр эмоций: радость и грусть, тепло и нежность, искренность и откровенность со сцены в чарующем голосе и красивых песнях.
Гузель Хасанова приглашает встретить её день рождения вместе.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.