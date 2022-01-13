Гузель Хасанова встретит свой день рождения сольным концертом в клубе «Техника БезОпасности»

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28 января 2022 года, в свой день рождения, Гузель Хасанова дарит поклонникам сольный концерт в столичном клубе «Техника БезОпасности».

гузель хасанова - сольный коцерт

В рамках концертной программы Гузель исполнит уже полюбившиеся хиты и презентует новый сингл «Как ты там?».

Зрителей ждёт живой концерт с участием музыкального коллектива и целый спектр эмоций: радость и грусть, тепло и нежность, искренность и откровенность со сцены в чарующем голосе и красивых песнях.

Гузель Хасанова приглашает встретить её день рождения вместе.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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