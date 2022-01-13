В Центре современного искусства М’АРС премьера спектакля-мистерии «Переход»

21 января 2022 года в ЦСИ М’АРС в пространстве выставки DEEP INSIDE/GHT состоится премьерный показ иммерсивной постановки в жанре contemporary ballet – «ПЕРЕХОД». Концепция арт-проекта года трансформировалась в новую интерактивную форму современного искусства, где свыше 20 танцоров–перформеров становятся медиумами–проводниками в художественную реальность, созданную автором Марией Луттик (@staytrue_guys, Luttik Mariya).

«ПЕРЕХОД» – новая ветвь развития мультижанрового проекта DEEP INSIDE/GHT, который выстраивает путь личности, души вглубь самого себя, помогает осуществить re-connect с подлинным собой. Участники спектакля раскрывают главный message концепции с помощью хореографии, а зритель в течение двух часов путешествует по ожившей выставке.

«ПЕРЕХОД» – перформанс, основанный на контактной импровизации, состоит из знаковых тем – СЧАСТЬЕ, ЛЮБОВЬ и СВОБОДА.

«Действие спектакля разыгрывается в локациях выставки DEEP INSIDE/GHT, начинаясь в блоке «СЧАСТЬЕ» – в таинственном лесу, где танцоры – не деревья, не животные, не люди, не ожившие стены, они – духи этого леса, мистические существа, олицетворяющие состояние этого блока, – рассказывает автор концепции и эскизов спектакля Мария Луттик. – Они неподвижны до тех пор, пока их не оживляет танцор-душа, который символизирует каждого Зрителя, современного Сиддхартху, отправившегося на выставку в поисках вдохновения и новых ответов».

Художник-визионер Мария Луттик создала уникальную картину мира, используя живопись, саунд-дизайн, видео-арт, VR, AR и арома-композиции, и теперь добавляет неожиданную экспрессивную краску в рисунок мироздания – визуализирует идеи с помощью театрального действа, где человеческое тело – еще один инструмент художника. Танец перформеров в лучах выставочных проекций – возможность получить яркое впечатление и понять смыслы и послания каждого блока проекта, рассказанные на языке тела.

Playlist постановки: A tribe called kotori – Oliver Koletzki, Liquid – Robot Koch, Porcelain (reprise version) – Moby feat. Jim Lames.

Начало в 20:00.

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