Сергей Пенкин представит в ММДМ программу «Classic 2» с симфоническим оркестром

Концерты Сергея Пенкина в сопровождении Академического Большого концертного оркестра им. Ю.В. Силантьева (художественный руководитель и главный дирижер — Александр Клевицкий) пройдут на сцене Светлановского зала ММДМ 11 и 12 февраля 2022 года. Выступления артиста с программой «Classic 2» приурочены к его дню рождения, который он отметит 10 февраля.

Идея совместного проекта с Академическим Большим концертным оркестром им. Ю.В. Силантьева родилась у Сергея Пенкина и его продюсера Вадима Колчкова еще в 2001 году после совместного выступления с этим прославленным коллективом. Инициативу поддержал дирижер Мурад Кажлаев, в то время руководивший оркестром. За 6 месяцев совместной работы были написаны партитуры 12 произведений из репертуара Сергея Пенкина, а также отобраны оригинальные партитуры песен, которые звучали в исполнении самых знаменитых артистов нашей страны — Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Валерия Ободзинского и др.

В апреле 2003 года в концертном зале «Россия» в Москве прошли два выступления Сергея Пенкина и оркестра им Ю.В Силантьева, а через месяц певец и легендарный коллектив отправились в гастрольный тур по 40 городам России с новой программой «Чувства». В 2004 году программу повторили «на бис» в том же ГЦКЗ «Россия». Специальным гостем двух концертов стал известный британский певец Марк Алмонд, который дуэтом с Сергеем под аккомпанемент оркестра им. Ю.В. Силантьева исполнил новую версию песни «Странное чувство» из репертуара Пенкина.

В 2007 году художественным руководителем и главным дирижером оркестра им. Ю.В. Силантьева стал Александр Клевицкий. Сергея Пенкина связывают давние дружеские и творческие отношения с композитором, артист исполняет несколько композиций авторства Александра Клевицкого. В 2009 году на сцене Московского международного Дома музыки публике была представлена новая программа с оркестром, получившая название «Classic». В ней удачно сочетались актуальные тенденции поп-музыки и классические традиции, а три аншлаговых концерта в ММДМ показали, насколько проект интересен зрителям. Спустя три месяца эта программа была исполнена в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, а затем Сергей Пенкин вместе с обновленным составом оркестра отправился в гастрольный тур по городам Поволжья и Сибири.

За время сотрудничества Сергея Пенкина и Оркестра им. Силантьева их совместный репертуар значительно расширился — сейчас в него входят более 100 произведений. В 2021 году певец и оркестр вновь встретились в концертном зале Crocus City Hall на юбилейных концертах исполнителя. Кроме сольных номеров юбиляра, зрители услышали большое количество дуэтных песен, которые Пенкин исполнил вместе с Ани Лорак, Григорием Лепсом, Полиной Гагариной, Тамарой Гвердцители, Валерием Меладзе и другими артистами. После успешных выступлений в «Крокусе» исполнитель и оркестр договорились продолжить сотрудничество и начали подготовку новой программы «Classic 2», которая будет представлена в ММДМ в феврале 2022 года.

В «Classic 2» вошли лучшие номера из предыдущих программ Сергея Пенкина и АБКО. Главное место в ней отведено классическому репертуару. Зрители услышат произведения из русской и зарубежной классики, а также многие хиты артиста в современных аранжировках для большого симфонического оркестра, в том числе и авторские композиции самого Пенкина, исполненные в неповторимом, присущем только ему стиле.

Фото – Вадим ГОРТИНСКИЙ

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