Просветительский фестиваль «Собери историю» пройдет в Москве

С 19 октября по 6 ноября в парке развлечений «Остров Мечты» пройдет просветительский историко-патриотический фестиваль «Собери Историю», организованный Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации в рамках нацпроекта «Образование».

Веками Россия находилась между разными цивилизациями. Более чем тысячелетняя история страны — это череда преодолений и побед, лишений и национальных триумфов. Но несмотря на все потрясения и внешние угрозы, она сохранила свою идентичность и особенный исторический путь. При Петре I Россия стала одной из ведущих держав Нового времени, Русский Царь, а с 1721 года Император был инициатором главных преобразований на рубеже XVII–XVIII веков — и многие его нововведения актуальны и сейчас.

— Фестиваль «Собери Историю» станет одним из ярких мероприятий завершения Года 350-летия со дня рождения Петра I. Петр Великий был одним из поистине небольшого числа людей, кого можно назвать эпохальными личностями мировой истории. Его эпоха началась три с половиной столетия назад и, в каком-то смысле, продолжается и в наши дни. О том, что персона первого российского императора близка и интересна современной молодежи говорит один факт. Недавно РВИО подвело итого Творческого конкурса «Образ Петра Великого». Нам поступило более 2 300 работ со всей страны. Петра I изображали в картинах, скульптурах, мозаике и даже граффити. А фестиваль «Собери историю» поможет молодым людям проникнуться атмосферой петровской эпохи и узнать много интересного! – сказал исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк.

Погружение в удивительное время петровских преобразований начинается у центрального объекта экспозиции — «футуристичного» Компаса Истории. После интерактивного экскурса в контекст эпохи, направит в одну из зон: «На рубеже границ» или «Внутри Империи». В каждой из них разворачивается театральное действие: военный совет, культурные и научные открытия или подготовка к балу.

Гости смогут примерить на себя любые роли: ученого, участника военного совета или загадочного гостя на светском рауте. Актеры вовлекают зрителей в игру, едва они попадают на сцену. Сама атмосфера настраивает на нужный лад: наряды актеров, интерьеры и предметы достоверно воссоздают петровскую эпоху.

Фестиваль «Собери Историю» — это сочетание иммерсивных технологий, новых эмоций и событий. Это уникальный формат взаимодействия современных посетителей с эпохой, которая навсегда изменила вектор развития России.

Стать частью истории можно каждый день с 19 октября по 6 ноября. По будням гостей ждут экспозиция и исторический квест, а в выходные их дополнит культурная программа: творческий мастер-класс «Письмо императора», где можно будет узнать основы каллиграфии и создать письмо с сургучной печатью. Художник-силуэтист будет создавать открытки-портреты, а также посетители смогут проверить свои знания истории в командной викторине «Ох, уж этот Петр».

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