«Гжель» намерена охранять и продвигать свою продукцию в более чем 70 странах мира

«Гжель» планирует охранять и продвигать продукцию своего бренда в странах Лиссабонского соглашения. ООО «Гжель – художественные мастерские» подало первую заявку в Роспатент на международную регистрацию наименования места происхождения товара (НМПТ) «ГЖЕЛЬ» в рамках Лиссабонской системы регистрации географических указаний и наименований мест происхождения.

После проверки сведений, содержащихся в поданной заявке, она будет направлена в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) для внесения сведений о международной регистрации наименования места происхождения «ГЖЕЛЬ» в Международный реестр. Компетентные органы Договаривающихся сторон в установленные сроки уведомят заявителя, а также МБ ВОИС о результатах рассмотрения заявки.

«Регистрация «Гжель» в рамках Лиссабонского соглашения была для нас естественным шагом, поскольку мы стремимся защищать и продвигать наше национальное культурное наследие. В настоящее время продукция «Объединения «Гжель», которая изготавливается исключительно вручную профессиональными художниками, хранит уникальные элементы росписи, стоит в одном ряду с ремесленными подделками, поэтому решение о регистрации продукции стало необходимым для ее защиты от контрафакта. Кроме того, это позволит защитить и покупателей «Объединения «Гжель» от несертифицированной продукции. Для нас важно, что мы стали первыми, кто решился на такой шаг и мы надеемся, что другие художественные промыслы последуют нашему примеру», – прокомментировал генеральный директор УК «Гжель» Пётр Сивов.

Присоединение России к Лиссабонской системе открывает новые возможности для экономического развития регионов и поддержки местных производителей, повышает уровень охраны и защиты региональных брендов. Система гарантирует надежную охрану НМПТ и ГУ на территориях договаривающихся государств, что, безусловно, стало одним из важнейших факторов присоединения Российской Федерации к этой системе. С присоединением к Лиссабонской системе заявители получат новый правовой инструмент, который упрощает процедуру регистрации НМПТ и ГУ в более чем 70 зарубежных странах.

«Сегодня серьезно развивается направление брендирования, связанное именно с народным творчеством, с промыслами. Интеллектуальная собственность охраняет права на традиционные рецепты, на традиционное мастерство для того, чтобы использовать его в дальнейшем при развитии продаж и туристической инфраструктуры вокруг таких производств. Новый сервис позволяет россиянам в удобном «бесшовном» формате подавать заявки на регистрацию своих прав за рубежом», – пояснил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов.

Напомним, ООО «Гжель – художественные мастерские» — создатель и правообладатель современных художественно-стилевых особенностей гжельского промысла. «Гжель – художественные мастерские» является центром сохранения и развития НХП в составе компании «Объединение «Гжель», крупнейшего российского производителя фарфоровых изделий.

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