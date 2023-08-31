Искусство в городе: финалисты «Арт Фабрики» позволят взглянуть на инфраструктуру Москвы по-новому

В столице подвели итоги проекта «Арт Фабрика». Финальная встреча заказчиков и участников состоялась 24 августа в кластере «Ломоносов», где были выбраны лучшие работы художников и дизайнеров. Они украсят столичные городские пространства, а также территории жилых комплексов. В финал прошли более 60 концепций от участников, из которых представители компаний, а также эксперты из арт-индустрии определили девять победителей и 12 концепций. На реализацию проектов заказчики выделят более 45 млн рублей. Проект организован Агентством креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

В течение проекта участники должны были предоставить на конкурс работы в одном из следующих форматов интерьерного и паблик-арта: скульптура, инсталляция, живопись, графика, мэппинг, фотография или комплексное оформление пространств. Работа могла представлять собой как отдельно стоящий объект, так и быть, например, интегрированной в архитектуру зданий или создаваться на открытом пространстве.

– «Обмен идеями между участниками и создание совместных проектов удовлетворяют одновременно несколько запросов столицы — это переосмысление городской среды, развитие креативных индустрий и усиление их присутствия за пределами музеев и выставок, то есть в жилых пространствах и на улицах Москвы», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Участники разработали свои проекты для 10 заказчиков, среди которых ДОМ.РФ, ГК Самолет, Кортрос, ГБУ МФЦ, СК Лужники, смотровая площадка Панорама 360, Фонд Самбо и другие. Авторское оформление появится в таких ЖК, как «Заречье Парк», «Остафьево», «Верейская 41», на фасадах города и на спортивной арене в Лужниках.

«Арт-объекты — это важные элементы взаимодействия жителей с городом, яркий способ привлечь внимание к определенному месту. Например, в Майкопе мы бы хотели преобразить экотропу в парке “Мэздах” — создать арт-объект, в котором будет отражен нартский эпос. Во Владикавказе мы выбрали для номинации очистные сооружения в центре города — считаем, что необходимо качественно переосмыслить это место с учетом культурных особенностей. Такие конкурсы — важный элемент коммуникации художников и региональной власти. Очень нужно интегрировать такие элементы паблик-арта — это первые шаги к реализации глобальных комплексных преобразований в городах», — отметила руководитель проектного отдела ДОМ.РФ Ксения Голубева.

Проект был реализован по двум направлениям – «Интерьерный Арт» и «Паблик Арт». Так, победителями «Интерьерного Арта» стали пять участников. Сергей Махновецкий работал над оформлением крыши стадиона «Лужники» – на ней москвичи смогут сделать снимки на фоне различных инсталляций, установленных на перилах, и великолепного панорамного вида на город. Мария Боковня разработала дизайн верхнего яруса сооружения – ее концепция реализована в виде световой динамической инсталляции с изображением выдающихся российских и советских спортсменов, запечатленных в самые знаковые карьерные моменты.

Над дизайном пространства внутри Международного центра Самбо в Лужниках работали сразу четыре финалиста. Оформление лифтовых холлов помещения также взял на себя Сергей Махновецкий – здесь расположатся картины с фотографиями выдающихся спортсменов. Для оформления интерьера кафе Анастасия Шамина создала проект двусторонних объемных конструкций, изображающих спортивную борьбу. По замыслу Александра Петунина были оформлены рабочие кабинеты и фотозона спортивного центра, а также смотровая площадка «Панорама 360» в башне «Федерация-Восток» комплекса «Москва-Сити» – зеркальная инсталляция «Ложка Нео» в виде гибкой зеркальной ложки, ставшая отсылкой к фильму «Матрица».

Над уличными пространствами в рамках программы «Паблик Арт» заказчики из группы «Самолет» выбрали сразу троих победителей. Так, по проекту Юлии Латышевой будет оформлена территория ЖК «Остафьево» – здесь появится арт-объект «Городской одуванчик» – большая светящаяся сфера из стальных пластин с золотистой подсветкой и внутренним куполом из гибкого стекла – инсталляция в духе природы, где маленькие точки сольются в форму сферы, создавая впечатление мерцающего цветка.

Также в ЖК «Заречье» будет установлена скульптура «Энергия реки» от Ольги Лесниковой – композиция из объемных фигур, в которых используются массивы ветровых плоскостных конструкций, а в ЖК «Верейская 41» будет установлена яркая скульптура по проекту Романа Ермакова, которая станет запоминающимся символом места, фотозоной и оринетиром для гостей и жителей ЖК. Еще один финалист, Михаил Иванов, разработал визуал опорных столбов для канатной дороги на Воробьевых горах. В основе идеи – запуск световых сценариев на столбах в виде разноцветных волн.

«Для Группы «Самолет» этот проект стал первым шагом на территорию современного искусства, – рассказывает Никита Шувалов, территориальный директор «Самолет Москва», – Мы получили большой отклик от творческой индустрии, определить победителей было непросто. Мы надеемся, что выбранные объекты уличного искусства станут визитными карточками наших кварталов, подчеркнут их культурный и природный код и добавят больше красок в будни наших жителей».

Отдельного внимания заслуживает задумка Ивана Калиничева «Люминетика» – арт объект, вдохновленный виртуальным миром и цифровыми технологиями, реализованный для ЖК «Южный порт» компании Кортрос. Он будет выполнен в виде сложной матрицы лампочек, объединенных в общую систему. Наличие проемов в объекте добавляет элемент интерактивности и привлечет внимание людей, желающих не только наблюдать, но и взаимодействовать с произведением искусства.

«Арт Фабрика» – это программа переосмысления городской среды и общественных пространств с помощью современного искусства. Заказчики – застройщики, девелоперы, муниципальные власти, культурные институции, отельеры, рестораторы, владельцы офисов и другие представители бизнес-среды знакомятся и обмениваются идеями с галереями, архитектурными и дизайн-бюро и теми, кто готов на разработку нестандартных арт-решений.

Проект «Арт Фабрика» показал хорошие результаты обмена опытом между заказчиками и исполнителями, планируется запуск второго потока. В «Арт фабрике» приняли участие галереи, архитектурные и дизайн-бюро, всего на конкурс было подано свыше 200 заявок.

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