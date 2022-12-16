Премьера комедии «Любовники» Елены Хазановой в KION и Иви

Премьера комедии «Любовники» Елены Хазановой, продолжения народного хита 2019-го года «Любовницы», состоится 15 декабря в онлайн-кинотеатрах KION и Иви. Концепт фильма не изменился, поменялись только гендеры героев: теперь мужчины мстят женщинам за обманутые чувства и надежды. Главные роли в фильме исполнили: Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий.

В московской бане собираются мужчины, чтобы попариться, выпить и обсудить отношения с женщинами. Многие из них жалуются на партнерш: от них требуют секса, внимания, денег и бросить пить. В подобной компании оказывается изменник-плейбой Саша, идеалист Леша и подкаблучник Паша.

«Все счастливые мужчины похожи друг на друга, а несчастен каждый по-своему» — эту фразу произносит психолог на сеансе групповой терапии, с которой сбегают трое будущих друзей. Они решают, что ни в чем не виноваты и потому не должны извиняться ни перед кем. Надо, наоборот, вывести на чистую воду охотниц за толстыми кошельками и отомстить пожирательницам хрупких сердец. Если «Любовницы» показывали отношения с точки зрения женщин, то «Любовники» со стороны мужчин. Они также обижаются по мелочам и иногда не понимают, чего от них хотят. Герои жаждут мести, но к финалу осознают истину — можно сколько угодно выискивать недостатки в других, но тогда останешься наедине со своими разбитыми чувствами.

Роли исполнили: Павел Прилучный («Мажор»), Роман Курцын («Самый Новый год!»), Алексей Золотовицкий («Последний министр»)», Максим Виторган («Я иду искать») и Алена Бабенко («Классная Катя»). Также в кадре можно увидеть певицу «Глюкозу» (Наталья Ионова), Никиту Джигурду и Карину Кросс.

«Любовники» — это продолжение комедии 2019 года, собравшей более 300 миллионов рублей в отечественном прокате. Над проектом работала почти та же самая команда: вместе с режиссером Еленой Хазановой сценарий написал Артем Виткин («А зори здесь тихие…»), а за операторское решение отвечал Марк Зисельсон («Верность»). Имя режиссера Елены Хазановой впервые прозвучало еще в 90-х, когда ее короткометражные ленты («Удачное дельце», «Салат по-русски») показывали на международных кинофестивалях. Второй фильм автора «Игра слов: Переводчица олигарха» (2005) отобрали в конкурс сочинского кинофестиваля «Кинотавр», туда же попала четвертая картина «Синдром Петрушки» (2016) и получила приз за лучшую музыку. Третья работа «Сэм» (2014) завоевала призы на смотрах в Нью-Йорке и Сан-Пауло.

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