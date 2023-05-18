Как первому лицу бизнеса влиять на продажи через личный бренд?

Подробными лайфхаками поделилась Мария Азаренок — эксперт по личному бренду и нетворкингу, автор популярных образовательных программ по темам личного бренда и синдрома самозванца, Youtube бизнес-блогер, спикер, соавтор книг-бестселлеров «Активируй свой персональный бренд!» и «Синдром Самозванца».

То, что руководитель компании, бизнеса или дела влияет на продажи — не новость. Но многие до сих пор не понимают, благодаря какому именно инструменту это происходит. Ответ — личный бренд.

Это доказано десятками исследований. Например, по данным исследований, проведенных:

международным PR-агентством Weber Shandwick: 87% опрошенных уверяют, что прокаченный личный бренд первого лица повышает заинтересованность инвесторов;

международным консалтинговым агентством BRANDFog: 82% с большей вероятностью доверяют компании, руководство которой активно проявляется в СМИ, соцсетях и интернет-пространстве.

Но как именно руководитель может влиять на продажи через личный бренд? Делюсь несколькими лайфхаками.

Лайфхак № 1. Сегментируйте свою аудитории целевую аудиторию и продумайте, как влиять на каждый сегмент

100% вашей целевой аудитории делятся на сегменты:

3% — горячие: готовы купить здесь и сейчас (с ними ничего не нужно делать — достаточно сказать «купи»);

7% — теплые: их достаточно слегка подтолкнуть к покупке ответами на вопросы и хорошим сервисом;

30% — нейтральные: им все равно;

30% — те, что считают, что им, скорее всего, продукт не нужен;

30% — те, которые считают, что продукт им точно не нужен.

На 3-5 сегменты может и должно влиять первое лицо, чтобы превратить их в теплую и горячую аудиторию.

Например, чтобы клиент, настроенный нейтрально стал более «тёплым», его нужно убедить. Почему ему стоит идти на контакт с Вами, а затем приобрести продукт или услугу? И здорово, если те самые недостающие аргументы прозвучат из уст первого лица: генеральный директор или собственник компании может дать интервью, написать пост, записать подкаст на ту или иную тему и раскрыть возможности, преимущества продукта. Или же рассказать о его качестве, о материалах, используемых в процессе изготовления.

Тех, кто считает, что продукт им, скорее всего, не нужен, — нужно греть, чтобы превратить в теплых и даже горячих. Доверие сначала должно вырабатываться к первому лицу (кто он, что несет в массы, какие у него заслуги и достижения, как удалось, как улучшает жизни людей своим продуктом), и лишь затем — к его компании.

Лайфхак № 2. Повышайте охваты соцсетей своей компании через первое лицо

Люди чаще вовлекаются через руководителей. Вспомним примеры из соцсетей известных компаний: банка «Тинькофф», ресторана «White Rabbit Family», студии свадеб «Для двоих» и др. В каждой из них охват в 2-3 раза выше в тех постах, где мелькает руководитель. А чем выше охваты — тем больше лидов.

Лайфхак № 3. Используйте статус первого лица

Статус, ценности и харизма первого лица дела повышают статус этого дела, потому что проецируются на него! Потенциальный клиент думает: «Если ТАКОЙ человек делает дело, наверняка там ВСЕ ТАК ЖЕ КРУТО». Так работает магия переноса впечатления.

Если вы будете использовать хотя бы один из этих лайфхаков — заметите, как увеличится не только доверие к вашей компании или делу, но и количество клиентов. Если будете использовать все — это произойдет быстрее.

Личный бренд влияет на монетизацию, даже если целевые аудитории дела (бизнеса) и руководителя-бренда не совпадают. Так работает этот инструмент, и он дает свои результаты!

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