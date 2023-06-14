Сервисы и технологии, которые пригодятся на любом музыкальном фестивале

Посещение музыкального фестиваля — само по себе отличное летнее приключение. В наших силах сделать его еще ярче и атмосфернее. Рассказываем о пяти технологиях и сервисах, которые помогут организовать незабываемую поездку на музыкальный фестиваль.

Локальный прогноз погоды

Чтобы спланировать поездку на фестиваль, правильно подобрать одежду и не попасть под дождь, можно воспользоваться картой осадков от Яндекс Погоды. На ней видно движение дождя на сутки вперед — карта поможет сделать выбор между дождевиком и солнцезащитными очками.

При составлении карты осадков используются не только данные метеорадаров и спутников, но и сообщения пользователей. За расчет прогноза отвечает технология Метеум, которая сочетает классические метеорологические модели, машинное обучение и сообщения от самих пользователей. Карта обновляется в реальном времени, а люди, которые находятся в одном районе, могут отправлять сообщения о погоде, делая прогноз точнее. Поэтому даже на фестивале за городом карта Яндекс Погоды покажет наиболее верный прогноз на ближайшие часы.

Связь без интернета

Не всегда можно полагаться на сотовую связь, находясь на фестивале. Особенно если событие проходит на природе. Сегодня существуют устройства, которые позволяют поддерживать связь без интернета. Например, с помощью гаджета GoTenna Mesh можно отправлять сообщения и данные о местоположении без сигнала сотовой связи.

Все сообщения полностью зашифрованы, и можно выбрать, будут ли они достигать определенного человека, группы людей или всех пользователей Mesh поблизости. Но нужно помнить, что диапазон эти гаджетов сильно органичен.

Светомузыка в кармане

Существует множество приложений для создания световых эффектов на концертах. Например, Strobe Light позволяет превратить экран в диско-шар, а Glow Stick использует акселерометр для изменения цвета экрана.

Еще одно интересное приложение — Air Type. Оно превращает экран смартфона в мини-транспарант. С его помощью можно создать бегущую строку на 15 символов. В приложении можно выбрать цвет текста и фона, а также установить скорость строки. Конечно, такое послание вряд ли будет заметно со сцены, но приложение можно использовать, чтобы найти потерявшегося друга неподалеку или просто для развлечения.

Пауэрбанки и водонепроницаемые чехлы

Музыкальные фестивали часто затягиваются на сутки или даже на несколько дней. Поэтому дополнительная зарядка для смартфона или других устройств точно пригодится. Например, Redmi Power Bank Fast Charge с емкостью 20 000 мА·ч позволяет несколько раз полностью зарядить любой смартфон. Главное — не забыть зарядить блок питания перед фестивалем.

Даже несмотря на точные прогнозы, на фестивале вы можете столкнуться с непредвиденными погодными условиями. Поэтому стоит захватить с собой водонепроницаемый чехол для смартфона. Чтобы долго не разбираться в моделях и особенностях, можно приобрести универсальный чехол, который подойдет для любого устройства. Также он может быть полезен для защиты от пыли и грязи.

Оба этих аксессуара помогут вам оставаться на связи с друзьями, делать фотографии и видео.

Небольшая камера

Взять с собой на фестиваль профессиональную технику получается не всегда. А небольшую пленочную камеру будет удобно положить в небольшую сумку или рюкзак. Такая камера не требует зарядки, а еще это хороший способ запечатлеть важные моменты и отдохнуть от телефона.

Также можно взять фотоаппарат с мгновенной печатью снимков. Они стильно выглядят, а фотографии получаются живыми, и их можно сразу посмотреть и подарить друзьям. Например, хороший и бюджетный вариант — Fujifilm Instax Mini 11.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.