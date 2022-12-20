Ваня Дмитриенко снялся в клипе на песню «Команда МАТЧ»

Популярный певец Ваня Дмитриенко сыграл главную роль в клипе на песню «Команда МАТЧ», которая звучит в заставке одноименного анимационного сериала. Релиз клипа состоится в январе 2023 года.

По сюжету Ваня Дмитриенко попадает на тренировку в спортзал, где встречается с главными героями сериалами – бизоном Роном, бегемотиком Бертой, лаской Гошей, кайманом Агатой, гиенами Леной и Геной. Вместе они играют в мяч, бегают, отжимаются, кидают копье, пробуя свои силы в разных видах спорта, под чутким присмотром тренера Льва Борисовича.

«Песню «Команда МАТЧ» очень полюбили дети, поэтому мы решили дополнить ее клипом. Это трек про сплочённость, команду, равенство, своеобразный спортивный гимн. Вся моя команда очень рада поучаствовать в таком проекте, мы давно хотели поработать в анимации. Это невероятно интересно и одновременно сложно. Клип снимался в студии на хромакее, а любая подобная съемка дополняется огромными фантазийными работами. Приходится воображать предметы, находящиеся вокруг, придумывать как со мной общаются персонажи», – говорит певец Ваня Дмитриенко.

Мультсериал «Команда МАТЧ» – новый проект про спорт, дружбу, взаимопонимание, и, конечно, про первые победы. Мы рассказываем про то, что каждый может попробовать себя в различных видах спорта и выбрать тот, который ему наиболее интересен. Заглавный трек к сериалу исполнил Ваня Дмитриенко. Он идеально подошел и по энергетике, и по голосу, и по образу. Для компании «ЯРКО» это первый видеорелиз, когда исполнитель интегрируется в анимационный мир проекта, где взаимодействует с героями», – рассказал Павел Гутковский, продюсер сериала «Команда МАТЧ».

Анимационный сериал «Команда МАТЧ» – это яркая спортивная комедия про команду зверей, которым интересны нетипичные для них виды спорта. Харизматичный тренер Лев Борисович вдохновляет героев на новые рекорды в спорте и помогает им преодолеть страхи. Юным спортсменам предстоит много интересного: тренировки тела и духа, наставления и упражнения от тренера, полезные уроки в спорте и жизни.

Проект «Команда МАТЧ» произведён анимационной компанией «ЯРКО» по заказу «Национального спортивного телеканала». Героев нового мультсериала озвучили Иван Жарков – российский голос Тора из кинокомиксов Marvel, Прохор Чеховской, озвучивший Марти Макфлая из киносаги «Назад в будущее», Василиса Эльдарова, озвучившая Макс Мейфилд в сериале «Очень странные дела». Свой голос персонажу по имени Белла подарила Тина Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга».

Мультсериал «Команда МАТЧ» транслируется на телеканалах «Матч ТВ» и «СуперГерои», а также доступен к просмотру на видеохостингах Rutube и YouTube, онлайн-кинотеатрах Кинопоиск, Иви, Start и KION и на видеовитринах VK и Одноклассники.

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