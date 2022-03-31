Музей А.Н. Скрябина приглашает на «Вечер предисловие» к балету «Король Олень»

3 апреля в 19:00 в Большом зале музея А.Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, дом 11) состоится «Вечер предисловие» к балету «Король Олень» по мотивам произведения Карло Гоцци. Это первое публичное представление творческого проекта, его художественной и музыкальной части, без хореографии.

Автор идеи и художник Юрий Бредихин.

Композитор Игорь Холопов.

В 2022 году пьесе итальянского драматурга Карло Гоцци «Король-олень» исполняется 260 лет. Впервые она была поставлена в Венеции в 1762 году. События в пьесе разворачиваются в сказочном королевстве. Комедия о любви, правде и справедливости полюбилась зрителям, несмотря на интересное повествование. Пьеса «Король-олень» входит в репертуар многих мировых театров.

Художественно-музыкальный вечер будет состоять из представления авторов, демонстрации эскизов (черновых набросков), художественной и музыкальный частей.

Легкая атмосфера Италии и театра Дель-арте в русском культурном пространстве наполнит вечер симбиозом визуальных и музыкальных образов. Это будет вечер синтеза итальянской и русской культур.

Творчество художника Юрия Бредихина связано искусством, театром, музыкой. Вместе с джазовым пианистом Тьерри Лангом Юрий Бредихин объединил музыку и графику в новую форму искусства. В исполнении Тьерри Ланга прозвучал экспромт собственного сочинения на визуальный контент графических работ Юрия Бредихина.

У композитора Игоря Холопова, большой опыт в создании хоровой и камерной музыки, музыкальных произведений к кинофильмам и спектаклям. Он автор опер «Урок», «Басни Крылова, или Звероопера», «Путешествие голубой стрелы».

В творческом вечере вместе с художником и композитором примут участие поэт Герман Власов и музыканты Антон Скиба, Николай Кожин.

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